Французские власти арестовали выходца из Чечни по обвинению в терроризме

27 сентября 2018, 13:31

18-летний выходец из Чечни арестован по подозрению в подготовке теракта, сообщили французские издания. Посольство России проверяет эту информацию.

Молодой человек был задержан по подозрению в планировании теракта и арестован 18 сентября в Страсбурге.

Газета Parisien сообщила, что задержанный - юноша по имени Абдул Малик Анаев. 24 сентября, по данным издания, в Париже ему были предъявлены обвинения в участии в преступном объединении с террористическими намерениями, сообщило со ссылкой на издание "Радио свобода".

Его брат Абдул Хаким Анаев ранее был задержан по другому делу о терроризме. Известно, что он контактировал с исполнителем теракта в Париже, с которым они вместе учились во французском регионе Эльзас, проинформировал сайт радиостанции France Bleu 26 сентября в сообщении, перевод которого сделал "Кавказский узел".

12 мая в Париже молодой человек напал с ножом на прохожих, убив одного и ранив еще четверых. Нападавший, застреленный сотрудниками полиции, был опознан как уроженец Чечни Хамзат Азимов. Ответственность за атаку в Париже взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство", назвав нападавшего своим солдатом.

По данным France Bleu, задержанный отрицает обвинения в подготовке теракта. Он сообщил, что искал в интернете информацию об "Исламском государстве"* (террористическая организация, запрещенная в России судом) только для того, чтобы получить общие сведения по этой теме.

"Информация прошла по французским СМИ. Посольством она проверяется", - процитировало представителя посольства РИА "Новости" 26 сентября.

Франция в 2017 году резко ужесточила политику в отношении уроженцев Чечни, констатировала в интервью "Кавказскому узлу" руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации за права человека (FIDH) Саша Кулаева. Правозащитница подчеркнула, что лишь записки спецслужб о неких связях выходца из Чечни с радикальными группировками и неподтвержденных подозрений бывает достаточно для высылки такого человека из Франции и лишения его статуса беженца. Многие из живущих во Франции чеченцев стали объектами внимания спецслужб после совершенной в Париже в ноябре 2015 года серии терактов, однако затем подозрения не подтвердились, сказала Кулаева в марте 2016 года в интервью "Теракты в Брюсселе: почему опять обвинили кавказцев?".

В материале "Чеченское подполье растет, но молодеет" "Кавказский узел" приводит, начиная с 2015 года, информацию о погибших и раненых в стычках с силовиками жителях Чечни и приходит к выводу об омоложении подполья. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ*".

* - Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - организация, которая признана террористической и запрещена в России по решению суда.