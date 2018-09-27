Руслан Тамбиев и адвокат Михаил Вороновский. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

27 сентября 2018, 11:44

Начался суд над вторым обвиняемым в подготовке теракта в Новочеркасске

Северо-Кавказский окружной военный суд в особом порядке приступил к слушанию дела Руслана Тамбиева, обвиняемого в соучастии в подготовке теракта в Новочеркасске.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2017 года два человека были арестованы в Новочеркасске по подозрению в подготовке теракта. При обыске в их квартире, по данным следствия, были найдены три тротиловые шашки и электродетонатор. Один из обвиняемых Максим Мартынов 14 августа признал вину. В тот же день на процессе в суде обвинение заявило о планах Мартынова и Руслана Тамбиева взорвать синагогу. 4 сентября суд приговорил Мартынова к 11 годам колонии. Защита обжаловала приговор.

Судебное заседание по делу Руслана Тамбиева началось сегодня в 10.00 мск, следует из информации, опубликованной на сайте Северо-Кавказского окружного военного суда.

Согласно обвинению, Тамбиев переносил и хранил взрывчатые вещества и в составе группы лиц готовился к совершению теракта. Свою вину он полностью признал. Суд начал рассматривать его дело в особом порядке, пишет со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало "Интерфакс".

"Кавказский узел" ведет хронику терактов на территории Российской Федерации с 1999 года.

Примечание:

"Обвинение заявило о планах Мартынова взорвать синагогу", "Взрыв в Ростове-на-Дону вызвал волну сообщений о подозрительных предметах", "Две женщины обвинены в подготовке теракта в Ростове-на-Дону".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 сентября 2018, 12:44

27 сентября 2018, 12:33

27 сентября 2018, 11:44

27 сентября 2018, 10:56

27 сентября 2018, 09:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи