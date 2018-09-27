Начался суд над вторым обвиняемым в подготовке теракта в Новочеркасске

27 сентября 2018, 11:44

Северо-Кавказский окружной военный суд в особом порядке приступил к слушанию дела Руслана Тамбиева, обвиняемого в соучастии в подготовке теракта в Новочеркасске.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2017 года два человека были арестованы в Новочеркасске по подозрению в подготовке теракта. При обыске в их квартире, по данным следствия, были найдены три тротиловые шашки и электродетонатор. Один из обвиняемых Максим Мартынов 14 августа признал вину. В тот же день на процессе в суде обвинение заявило о планах Мартынова и Руслана Тамбиева взорвать синагогу. 4 сентября суд приговорил Мартынова к 11 годам колонии. Защита обжаловала приговор.

Судебное заседание по делу Руслана Тамбиева началось сегодня в 10.00 мск, следует из информации, опубликованной на сайте Северо-Кавказского окружного военного суда.

Согласно обвинению, Тамбиев переносил и хранил взрывчатые вещества и в составе группы лиц готовился к совершению теракта. Свою вину он полностью признал. Суд начал рассматривать его дело в особом порядке, пишет со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало "Интерфакс".

"Кавказский узел" ведет хронику терактов на территории Российской Федерации с 1999 года.