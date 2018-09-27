Карта  Буйнакского района Дагестана. Фото Яндекс-карты

27 сентября 2018, 09:50

КТО в Буйнакском районе стала второй за месяц

Режим контртеррористической операции на территории Буйнакского района Дагестана объявлен второй раз за сентябрь. В Кумторкалинском районе спецоперация стала первой в 2018 году.

Как сообщал "Кавказский узел", режим КТО был объявлен сегодня в Буйнакском и Кумторкалинском районах в 6.30 мск. Силовики начали поиск боевиков на этой территории.

Карта с административно-территориальным делением Дагестана и справочная статья "Режим контртеррористической операции (КТО)" опубликована в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" .

Режим КТО в Буйнакском районе ранее был введен 15 сентября и снят в тот же день. НАК рапортовал о том, что во время перестрелки в селении Талги были убиты трое боевиков. Местные жители позднее сообщили, что спецоперация для них осталась незамеченной: они не слышали стрельбы и не ощутили ограничений, действующих при КТО.

В Кумторкалинском районе КТО прежде была объявлена с 30 января по 4 февраля 2016 года, информация о ее итогах не публиковалась.

В республике объявленная сегодня спецоперация стала девятой с начала 2018 года.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, подрывов и похищений людей.

Примечание:

"НАК подтвердил убийство Халилова в Дагестане", "Силовики назвали убитых в Дагестане членами "кадарской" группировки", "Режим КТО введен в Кизилюртовском районе Дагестана второй раз с начала года".

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