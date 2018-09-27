27 сентября 2018, 07:26
Режим КТО объявлен в двух районах Дагестана
Силовики начали поиск боевиков в Буйнакском и Кумторкалинском районах, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете Дагестана.
По данным ведомства, режим контртеррористической операции (КТО) объявлен сегодня с 6.30 мск.
В зону спецоперации попал отдельный участок территории соседних Буйнакского и Кумторкалинского районов. Сотрудники силовых ведомств приступили к поиску участников вооруженного подполья на этой территории, пишет со ссылкой на источник в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета "Интерфакс".
"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей. О том, какие ограничения предусмотрены режимом контртеррористической операции, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".
"Спецоперация в Талги осталась незамеченной жителями поселка", "Режим КТО в Дагестане отменен", "Три человека убиты в ходе спецоперации в Дагестане".
27 сентября 2018, 07:26
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Режим КТО объявлен в двух районах Дагестана
Силовики начали поиск боевиков в Буйнакском и Кумторкалинском районах, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете Дагестана.
27 сентября 2018, 06:31
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