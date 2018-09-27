Пограничники рассказали об отказе Аверина пройти паспортный контроль

27 сентября 2018, 06:07

Сопредседатель незарегистрированной партии "Другая Россия" Александр Аверин, обвиняемый в попытке контрабанды оружия, привлек внимание ростовских пограничников отказом пройти паспортный контроль, заявили свидетели обвинения в суде. Эти показания идут вразрез с версией подсудимого о том, что он сразу предъявил паспорт при пересечении границы, отметил его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 7 апреля сопредседатель незарегистрированной российской партии "Другая Россия" Александр Аверин при переходе российско-украинской границы был задержан, а затем взят под стражу по решению суда. Он обвинен в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и покушении на контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). 18 сентября Матвеево-Курганский суд Ростовской области приступил к рассмотрению дела Аверина. Свидетели обвинения в суде дали показания в пользу Аверина.

Согласно обвинительному заключению, Аверин "в не установленное следствием время на территории республики Украина приобрел пистолет Макарова и семь патронов калибра 9 мм к нему, которые впоследствии положил себе в сумку". По версии обвинения, 7 апреля Аверин на автомобильном пункте пропуска "Матвеев Курган" скрыл огнестрельное оружие и боеприпасы от пограничного и таможенного контроля и пытался их незаконно переместить с территории Украины в Россию, но был задержан. Аверин в суде вину не признал, заявил о "провокации" и связал дело со своей политической деятельностью.

26 сентября в Матвеево-Курганском районном суде Ростовской области продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Аверина. Корреспондент "Кавказского узла" был единственным представителем СМИ в зале суда.

Заседание началось с сообщения о поступивших в адрес суда поручительстве и характеристике подсудимого от депутата Госдумы Сергея Шаргунова. «Я знаю Аверина лично более 12 лет как неравнодушного человека с активной гражданской позицией. Аверин выступал против госпереворота на Украине в 2014 году, против антироссийской политики киевского режима, приветствовал возвращение Крыма в состав Российской Федерации, поддерживал самоопределение народа Донбасса», - говорится в оглашенной в суде характеристике Аверина.

Камеры наблюдения в пункте пропуска оказались неработающими

После этого в зал был приглашен первый свидетель обвинения - заместитель начальника МАПП «Матвеев Курган» Константин Сквира. Он заявил, что составлял на Аверина административный протокол за неповиновение.

«В указанную дату я был ответственным… Мне от старшего смены пограничного наряда поступило сообщение о том, что лицо при въезде в Российскую Федерацию отказывается от прохождения пограничного контроля. Его предупредили, что для въезда необходимо предоставить документ, однако он не отреагировал... Он отказался от прохождения контроля. Он просто хотел пройти без предъявления документов», - рассказал Сквира, добавив, что сам он этого не видел, а «видел контролёр — прапорщик Куликов, который пригласил старшего смены».

По его словам, после этого Аверина пригласили в кабинет для составления административного протокола за неповиновение законному требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ (ст. 18.7 КоАП РФ). «При нём находилась сумка цвета хаки, она была при нем постоянно. Досматривал его оперативный сотрудник Борисов... Впоследствии мне стало известно, что в сумке находился пистолет Макарова», - добавил Сквира.

Принадлежащая Аверину сумка, по словам свидетеля, «находилась в поле зрения Куликова и Демьянова», лично подсудимого он не досматривал. Аверин же, по словам замначальника пункта пропуска, вёл себя спокойно, воспользовался правом, предоставленным 51-й статьей Конституции России, и молчал. Задержанный Аверин впоследствии был передан оперативникам, добавил он.

При ответах на вопросы защитника Аверина Владимира Осеннего, свидетель пояснил, что он лично составлял в отношении Аверина протокол доставления, задержания и протокол об административном правонарушении, документы составлялись в кабинете оперативных сотрудников пункта пропуска.

Составление документов и оперативные мероприятия, по словам Сквиры, происходили в 14-15 часов дня, а привели его в 12 часов. В момент доставления Аверина до кабинета его не досматривали, так как «в этом не было необходимости», уточнил он. «Мы его передали в погрануправление ФСБ РФ на транспорте по Ростовской области, его отвезли в погрануправление», - пояснил свидетель.

Адвокат также задал свидетелю вопрос о наличии видеозаписей камер наблюдения в день задержания Аверина. Сквира ответил, что в помещении вокзала имеются видеокамеры, однако «на тот момент они не работали». «Они, по-моему, и сейчас не работают, - добавил он. - Для меня не было в этом нужды. Он не был никаким террористом или ещё что-то. Для меня была интересна только ситуация, что он отказался проходить контроль".

Свидетель рассказал, что возможности подбросить пистолет Аверину не было

Вторым дал показания в суде свидетель Никита Куликов, контролёр на МАПП «Матвеев Курган». «Выполняя свои служебные обязанности при оформлении автобуса «Донецк — Москва», я заметил, что данный гражданин, не предоставив документ, пошёл прямо. Посредством радиосвязи я вызвал старшего смены, после чего они с ним удалились, а я продолжил свои должностные обязанности. Чем вызвано такое его поведение, знать не могу, был, видимо, свой умысел», - рассказал молодой человек.

По его словам, у Аверина была при себе сумка цвета хаки, однако досматривать его он не собирался. «Они со старшим смены зашли в служебное помещение оперативных сотрудников… после чего мне стало известно, что в сумке были пистолет и патроны», - пояснил свидетель.

Отвечая на вопросы адвоката, Куликов сообщил, что в тот момент в здании вокзала было достаточно много людей, но через кабину паспортного контроля может пройти только один человек. В кабинах есть преграждающие устройства, однако они «в плохом состоянии».

«Дальше бы он ушёл в зону таможенного контроля», - заверил суд свидетель, уточнив, что с сотрудниками таможни он не общается. При этом на вопрос подсудимого Куликов не стал отрицать, что у таможенников есть рентгенмашины для проверки вещей.

Куликов также рассказал, что после остановки Аверин стоял спокойно, не двигался, а неповинение сотруднику выразилось «в отказе предъявить документы». Понятые из числа других пассажиров автобуса не привлекались, поскольку «все они были иностранными гражданами, а у автобуса — строгий регламент», отметил свидетель.

Никита Куликов на вопросы прокурора ответил, что в его присутствии вещи Аверина были постоянно с ним, и «возможности подбросить пистолет не было».

Пограничник заявил, что внести в пункт пропуска оружие и боеприпасы возможно

Последним в ходе заседания был допрошен свидетель Михаил Демьянов, начальник смены на МАПП «Матвеев Курган». Молодой человек пришёл в суд в черной форме пограничника.

«Прапорщик Куликов вызвал меня к себе и сказал, что Аверин отказался проходить паспортный контроль. Я ему разъяснил всё, но он отказался проходить, я пригласил его в кабинет, составлял протокол на него замначальника… Он просто отказался, по какой причине — я не знаю, попытался пройти за линию кабины», - заявил Демьянов.

Как и предыдущий свидетель, Демьянов пояснил, что неповиновение Аверина выразилось в непредоставлении документов, по этой причине на него было заведено административное дело, по какой статье он не помнит. Аверин при этом «был спокойный, не грубил».

Свидетель подтвердил, что у Аверина была с собой сумка цвета хаки среднего размера, но досмотр он не проводил, так как это «не входит в его обязанности». Позднее Демьянову, по его словам, стало известно, что у Аверина «выявили пистолет Макарова», однако при моменте изъятия он не присутствовал. «Есть люди, которые представляют интерес, значит, оперативный сотрудник должен побеседовать с этим человеком», - объяснил передачу Аверина оперативникам свидетель.

В ходе ответов на вопросы защитника Аверина и самого подсудимого, Демьянов допустил возможность пронести в кабину контроля оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. "То есть, можно к контролёру поднести взрывчатку?" - удивился адвокат Владимир Осенний.

"Да, можно", — спокойно ответил сотрудник погранслужбы.

По словам свидетеля, в помещении пропускного пункта имеются камеры, однако как они используются, ему неизвестно. Вместе с этим Демьянов подтвердил наличие на таможенном контроле рентгенлент, которые просвечивают ручную кладь, и «эту процедуру проходят все пассажиры». На уточняющий вопрос о возможности подброса Аверину в сумку пистолета с обоймой, свидетель ответить затруднился.

И Куликов, и Демьянов отказались отвечать на вопросы об идентификации пограничниками людей, находящихся в розыске или оперативных разработках.

Во время выступления свидетелей сам Александр Аверин периодически улыбался, отрицательно кивая головой. Охраняли подсудимого двое конвойных полицейских и один пристав.

Рассмотрение дела продолжится 30 октября в 14.30 мск. В этот день планируется допросить двух оставшихся свидетелей обвинения - оперативника погранслужбы и понятого, отказавшегося подписать протокол изъятия у Аверина запрещенных предметов.

Показания свидетелей противоречат версии подсудимого

Показания допрошенных 26 сентября свидетелей обвинения противоречат версии подсудимого относительно обстоятельств задержания, заявил после заседания суда адвокат Аверина Владимир Осенний.

«Сторона защиты не ожидала чего-то большего от показаний данных свидетелей — сотрудников погранслужбы. Однако, по их версии, они его задержали лишь потому, что он отказался предъявить паспорт на пункте паспортного контроля. Ввиду того, что он отказался предъявлять паспорт, он был административно задержан и передан для дальнейшей работы оперативникам. Данная версия существенно противоречит версии самого Аверина, согласно которой паспорт он предъявил сразу», - сказал "Кавказскому узлу" адвокат.

Комментариями гособвинения относительно хода судебного процесса "Кавказский узел" пока не располагает.