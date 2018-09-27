Потерпевшая по делу главврача калмыцкой колонии осталась недовольна приговором

27 сентября 2018, 05:47

Сестра заключенного Дмитрия Батырева осталась недовольна приговором по делу о смерти ее брата. Она намерена обжаловать решение суда. Осужденный за приведшую к смерти Батырева халатность главврач колонии также не согласился с приговором. Его адвокат Лариса Спирина заявила, что сторона защиты обжалует решение в Верховном суде.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший главный врач больницы ИК-1 обвинен в халатности, повлекшей смерть осужденного Дмитрия Батырева в ноябре 2015 года. 26 сентября суд признал главврача виновным в халатности и приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Ему также запрещено заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет.

12 июля 2017 года Элистинский городской суд приговорил к срокам от 3 до 11 лет пятерых подсудимых по делу о смерти заключенного Дмитрия Батырева, которому, по версии обвинения, сотрудники колонии нанесли не менее 60 ударов резиновой дубинкой. Позднее суд смягчил наказание заместителю начальника колонии Баатру Дорджиеву и врачу туберкулезной больницы Константину Убушаеву.

Приговор бывшему начальнику больницы ИК-1, как и судебное разбирательство по его делу, не вызвали интереса общественности и местных СМИ. В зале суда находились только участники процесса, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший при вынесении приговора.

Подсудимый выслушал судью внешне спокойно. Свое несогласие с приговором он демонстрировал, лишь покачивая головой и тяжело вздыхая. При этом он резко отказал корреспонденту "Кавказского узла" прокомментировать приговор.

Адвокат главврача колонии Лариса Спирина также воздержалась от развернутых комментариев. Сторона защиты, "скорее всего", обжалует приговор в Верховном суде, сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Признанная потерпевшей по делу сестра Батырева Надежда Санджиева также сказала, что намерена обжаловать приговор. Корреспонденту "Кавказского узла" она заявила, что "возмущена сроком".

"Я надеялась на больший срок. Врача Убушаева... приговорили к трем годам лишения свободы. Уже только из-за этого возникает недоумение. Но главное, конечно, несоразмерность наказания содеянному. Преступление по этой статье считается преступлением средней тяжести. Но, мне кажется, каждый случай должен рассматриваться индивидуально", - сказала Санджиева.

Кроме того, Санджиева выразила недовольство в связи с тем, что осужденный будет отбывать наказание в колонии-поселении, "а не в колонии общего режима".

При этом само содержание приговора Санджиева назвала "адекватным".

"Слушая текст приговора, я соглашалась со всем сказанным, пока дело не дошло до назначения наказания. У меня не стыкуется, что суд практически во всем согласился с обвинением, но вынес такое решение. Поэтому мы будет обжаловать приговор", - добавила сестра Батырева.

Заключенные к медобслуживанию в калмыцких колониях претензий не предъявляют

Заключенные калмыцких колоний никаких претензий по поводу медицинского обслуживания за последние два года не высказывали, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель ОНК Калмыкии Геннадий Емельяненко, пояснив, что готов обсуждать только этот период, поскольку находится в должности с 2016 года.

"Даже стоматологические услуги особых нареканий у осужденных не вызывают. Недавно мы проверяли СИЗО, общались непосредственно с заключенными. Вопросы по медобслуживанию были у тех, кто только-только прибыл – мол, не проведены медицинские осмотры. Руководство заверило нас, что в ближайшее время проведет. Остальные заключенные никаких претензий не высказывали", - сказал Емельяненко.

По его словам, после смерти Батырева "руководство колонии и УФСИН прилагает большие усилия, чтобы исправить ситуацию".

"Были проведены очень серьезные кадровые перестановки. На руководящих должностях там сейчас другие люди. Что касается больницы, то тут руководство колонии влиять на кадровый состав не может. Медучреждение относится к санчасти, которая дислоцируется в Астрахани, поэтому кадровые решения принимаются там", - отметил глава ОНК.

Вместе с тем он добавил, что "по главврачу никаких жалоб от осужденных ни разу не поступало".

Медики не препятствовали избиениям в колонии

В свою очередь бывший заключенный на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что врачи колонии не пытались предотвращать избиения осужденных во время "приемок".

"Я освободился в прошлом году... Обычно после этого (избиения. - Прим. "Кавказского узла") зэки отлеживались в бараках. Медики, разумеется, все знали, потому что обязаны принимать этап. Но они такие же сотрудники колонии – при погонах. С администрацией у них общие интересы, поэтому никому из них, наверное, и в голову не приходило попытаться как-то прекратить эти избиения", - рассказал он.