Пострадавший при стрельбе на свадьбе в Абхазии скончался

27 сентября 2018, 04:25

Мужчина, раненный во время стрельбы на свадебном банкете в Сухуме, скончался в сочинской больнице. По решению суда помещен под стражу Алхас Хагуш, подозреваемый в стрельбе.

Как информировал "Кавказский узел", 22 сентября в кафе "Абырлаш" в Сухуме во время свадебного банкета произошла стрельба. В результате госпитализированы 60-летний мужчина и 38-летняя женщина. Врачи уточнили, что во время стрельбы женщина получила огнестрельное ранение брюшной полости, она была прооперирована и находилась в стабильно тяжелом состоянии в республиканской больнице Сухума, а мужчина получил ранение шейного отдела позвоночника и был переведен в отделении нейрохирургии 4-й городской больницы Сочи.

Врачам не удалось спасти раненого мужчину, он скончался, пишет 26 сентября "Sputnik-Абхазия".

Раненая женщина остается в тяжелом состоянии, отмечает со ссылкой на главного врача республиканской больницы Сухума Аполлона Гургулию "Эхо Кавказа".

Речи о транспортировке пострадавшей из республиканской больницы в другое медицинское учреждение пока не идет, уточнил 26 сентября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник больницы.

В отношении жителя поселка Бзыбь Гагрского района Алхаса Хагуша 1985 года рождения возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух человек (п."б" ч.3 ст.105 УК РА), и о незаконном обороте оружия (ч.1 ст.217 УК РА), сообщило МВД Абхазии.

Санкции этих статей УК Республики Абхазия предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Сухумский городской суд 25 сентября удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об избрании Хагушу меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении на сайте МВД Абхазии.

По версии МВД, во время проведения свадебного торжества в банкетном зале ресторана "Абырлаш" подозреваемый открыл беспорядочную стрельбу из пистолета Макарова калибра 9 мм, в результате чего пострадали двое граждан.

Комментариями подозреваемого или его представителей относительно возбуждения уголовного дела и ареста "Кавказский узел" пока не располагает.

Современная стрельба на свадьбах является отклонением от норм

Обычай стрелять на абхазских свадьбах был всегда, но "это происходило в конкретное время и, как правило, только в сёлах", рассказал "Кавказскому узлу" руководитель Центра по духовному возрождению, традиций, ритуалов, религии и народной медицины "Апшьатып" Даур Латария.

"Когда невесту привозили в дом жениха, то производили несколько выстрелов вверх. Этим действием всему селу давали знать, что девушку привезли. После этого, непосредственно перед входом в дом, и шел обряд с кинжалами", - сказал Латария.

По абхазским обычаям в городах нет нужды стрелять и сегодняшние "традиции" с применением огнестрельного оружия являются отклонением от норм, отметил он.