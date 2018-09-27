Надежда Цапок освобождена из колонии на Кубани

27 сентября 2018, 06:31

Суд пересчитал срок пребывания матери лидера "кущевской" группировки Сергея Цапка Надежде Цапок в колонии Усть-Лабинска, включив в него время, которое она провела в СИЗО.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле 2016 года бывшая владелица и учредительница сельхозпредприятия "Артекс-Агро" Надежда Цапок была осуждена на 7,5 лет колонии общего режима по делу о мошенничестве с присвоением 187 гектаров земли. Начало срока заключения Надежды Цапок отсчитывается с 15 ноября 2013 года, истекает срок заключения 17 февраля 2019 года, говорится в судебном решении Краснодарского краевого суда. В сентябре 2017 года апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда отказалась досрочно освободить ее из колонии.

Надежда Цапок вышла из колонии в Усть-Лабинске и поселилась в станице Кущевской, передает сегодня со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах "Коммерсант".

В соответствии с новым законодательством, по которому время, проведенное в СИЗО, включается в общий срок наказани, срок пребывания в колонии Надежде Цапок был сокращен на пять месяцев по решению суда, сообщило издание.

Федеральный закон о внесении изменений в статью 72 уголовного кодекса России был подписан Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 3 июля. Согласно ему, один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается за один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, за полтора - в исправительной колонии общего режима и воспитательной, за два - в колонии-поселении.

На официальном сайте УФСИН по Краснодарскому краю информации об освобождении Надежды Цапок на 06.40 мск сегодня нет.

Комментариев относительно решения суда от осужденной или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" писал, что сын Надежды Цапок Сергей Цапок был лидером так называемой "банды Цапка". Ее участники были признаны виновными в массовом убийстве в станице Кущевской, а также ряде других преступлений. Суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, однако 7 июля 2014 года он был найден мертвым в камере. В ноябре 2013 года суд постановил для обеспечения исков потерпевших реализовать арестованное в ходе следствия имущество. 1 февраля 2018 года служба судебных приставов Краснодарского края сообщила, что родственники жертв банды Цапков получили 119 из около 149 миллионов рублей со счетов Надежды Цапок, назначенных им в качестве компенсации морального вреда.

О расследовании массового убийства в Кущевской и ходе судебного разбирательства по делу сообщается в материале "Дело банды Цапка", связанные с этим делом новости "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кущёвская резня".