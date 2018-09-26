Юрий Коков назначен замсекретаря Совбеза

26 сентября 2018, 22:50

Владимир Путин назначил бывшего главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова заместителем секретаря Совета безопасности России.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Владимир Путин на встрече с Казбеком Коковым объявил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии. По словам Путина, Юрий Коков попросил перевести его на работу в Москву. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи сочли отставку Юрия Кокова следствием конфликта в Кенделене.

18 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы. Произошли стычки, село оцепили силовики. На следующий день столкновения между активистами и силовиками произошли в окрестностях Кенделена, в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным активистов, в результате столкновения с полицией попали в больницы 45 человек, а число задержанных составило 120 человек. Инициаторами конфликта Юрий Коков назвал провокаторов, целью которых было "сделать республику менее привлекательной для инвестиций".

Указ о новом назначении Юрия Кокова, подписанный президентом России, опубликован сегодня на сайте Кремля.

Текст указа о назначении Юрия Кокова опубликован и на сайте главы Кабардино-Балкарии.

Пост заместителя секретаря Совбеза с мая 2012 года и до сегодняшнего дня занимал бывший глава МВД России Рашид Нургалиев. По состоянию на 22.48 мск, он все еще значится в этой должности на сайте Совбеза.

Комментариями от Юрия Кокова относительно назначения "Кавказский узел" пока не располагает. На его странице в Instagram, по состоянию на 22.50 мск, нет комментариев относительно отставки с поста главы республики и назначения замсекретаря Совбеза.