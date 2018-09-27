Суд отказался освободить осужденных по "Нардаранскому делу"

27 сентября 2018, 01:22

Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор в отношении членов движения «Мусульманское единство» Эльхана Искендерова и Абульфаза Буньядова, парализованного после ранения силовиками в ходе спецоперации в Нардаране. Защита намерена подать кассационную жалобу.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 июля суд в Баку признал парализованного после ранения силовиками в ходе спецоперации в Нардаране Абульфаза Буньядова, а также Эльхана Искендерова виновными в терроризме и других тяжких преступлениях. Искендерову назначено 14 лет тюремного наказания, а Буньядов приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в закрытой Гобустанской тюрьме. После оглашения приговора доставленный в зал суда на носилках Буньядов был взят под стражу.

26 ноября 2015 года в ходе спецоперации, проведенной в Нардаране в доме Абульфаза Буньядова, были убиты семь человек, в числе которых - двое силовиков. После спецоперации Буньядов, парализованный в результате ранения, был задержан. В ночь на 16 марта 2017 года силовики ворвались в дом активиста "Мусульманского единства" Эльхана Искендерова и силой увезли его, впоследствии он был арестован по обвинению в причастности к событиям в Нардаране.

Буньядов отказался от участия в заседаниях

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Буньядову и Искендерову, завершилось в Бакинском апелляционном суде 26 сентября, рассказал рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат осужденных Фариз Намазлы.

Буньядов отказался от участия в судебных заседаниях, поскольку для него мучительно, когда его этапируют в суд на носилках, отметил адвокат. По его словам, защита настаивала на прекращении уголовного преследования обвиняемых по оправдательным основаниям.

«Этих людей обвиняют в попытке госпереворота, призыве к террору, разжигании религиозной розни, незаконном хранении боеприпасов и других тяжких преступлениях. Однако в деле нет достоверных доказательств их вины", - считает Намазлы.

По его словам, следствие представляет «Мусульманское единство» как «террористическую организацию», «преступное сообщество». «При этом сторона обвинения основывается на том, что «Мусульманское единство» не имеет государственную регистрацию. Организация неоднократно обращалась в Минюст для прохождения регистрации, но получала отказ, - отметил он. - В Азербайджане есть десятки неправительственных организаций, которые действуют без регистрации... В законодательстве нет норм, признающих деятельность без регистрации как уголовное деяние».

Однако БАС не внял доводам защиты и оставил приговор в силе, отметил адвокат. Намазлы сказал, что защита подаст на это решение кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана.

«Тяжелобольного, парализованного человека осудили к 15 годам лишения свободы. Апелляционный суд даже не принял во внимание состояние его здоровья... Ведь за этим человеком нужен постоянный уход. Его свобода ограничена уже самой тяжелой болезнью», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев. Он напомнил, что Буньядов признан политзаключенным.

Рабочая группа азербайджанских правозащитников, активистов неправительственных организаций и юристов обнародовала 1 сентября обновленный список политзаключенных из 128 фамилий. В этот список включены Буньядов и Искендеров.

Суд отклонил жалобу осужденных по этому делу, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник БАС.

После проведенной в ноябре 2015 года операции силовиков в Нардаране начались беспорядки. Суд признал виновными в их организации лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзадеа и 17 его сторонников . "Кавказский узел" в справочном материале "Нардаран" попытался разобраться в ситуации, которая сложилась в поселке к настоящему времени, проследив историю конфликта между светскими властями и религиозными деятелями, отмеченного протестами, арестами и кровавыми столкновениями.

Новости о случаях преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".