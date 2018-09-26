26 сентября 2018, 21:56

Главврач колонии в Калмыкии осужден за смерть заключенного

Элистинский городской суд признал начальника тюремной больницы виновным в халатности, которая привела к смерти заключенного Дмитрия Батырева, и приговорил врача к полутора годам лишения свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший главный врач больницы ИК-1 обвинен в халатности, повлекшей смерть осужденного Дмитрия Батырева в ноябре 2015 года. 25 сентября обвинение потребовало для врача четыре года заключения, но защита настаивает на его невиновности.

12 июля 2017 года Элистинский городской суд приговорил к срокам от 3 до 11 лет пятерых подсудимых по делу о смерти заключенного Дмитрия Батырева, которому, по версии обвинения, сотрудники колонии нанесли не менее 60 ударов резиновой дубинкой. Позднее суд смягчил наказание заместителю начальника колонии Баатру Дорджиеву и врачу туберкулезной больницы Константину Убушаеву.

Практически все доводы защиты были признаны судом необоснованными. В частности, суд критически отнесся к показаниям ключевых свидетелей защиты – двух медсестер, заверявших, что главврач 20 ноября 2015 года с 09.00 до 13.15 находился в своем кабинете, а значит, по версии защиты, не мог видеть Батырева в досмотровой комнате. Судья посчитал, что бывшие подчиненные главврача могли быть заинтересованы в том, чтобы помочь подсудимому избежать наказания, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Суд установил, что главврач не принял никаких мер по оказанию Батыреву неотложной медицинской помощи. Врач осужден на год и шесть месяцев в колонии-поселении. Ему запрещено заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет. Кроме того, осужденный должен выплатить потерпевшей Надежде Санджиевой 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от осужденного или его представителей относительно вердикта суда.

Примечание:

"Суд в Элисте отказался восстановить бывшего детдомовца в очереди на жилье", "Суд в Элисте приговорил обвиняемых в смерти Батырева к срокам от трех до 11 лет", "Сестра Батырева назвала приговор сотрудникам колонии "шокирующим".

Автор: Бадма Бюрчиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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