26 сентября 2018, 21:45

Полпред президента поддержал изменение границы между Чечней и Ингушетией

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией, подписанное сегодня Кадыровым и Евкуровым, позволит разрешить давнюю проблему, считает полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали сегодня соглашение о закреплении границы между регионами. Согласно документу, республики обменялись равноценными нежилыми территориями. Соглашение о границах с Чечней "не затрагивает населенные пункты республик, а предусматривает закрепление границ в горно-лесистой части территорий", заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Рамзан Кадыров, комментируя договор, не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики.

Эксперты, опрошенные "Кавказским узлом", разошлись в оценке сегодняшнего договора. Соглашение о закреплении границы Чечни и Ингушетии выглядит знаком разрешения спора двух республик, но не исключает притязаний руководства Чечни на территории соседних регионов в будущем, считают политолог Дмитрий Орешкин и Алексей Гуня. Соглашение положит конец территориальному спору республик, уверен политолог Алексей Малашенко.

Соглашение о закреплении административной границы между Чечней и Ингушетией позволит разрешить затянувшуюся почти на четверть века проблему, заявил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников после церемонии подписания соглашения, передает ТАСС.

Он заявил, что инициатива урегулирования вопроса о границе исходила от руководителей обеих республик. "Я искренне поддерживаю глав Ингушетии и Чеченской республики по решению вопроса более 25-летней давности. В соответствии с ч. 3 ст. 67 Конституции РФ границы между субъектами могут быть изменены с взаимного согласия субъектов. Работа проведена огромная, работали две рабочие группы, я уверен, что согласие достигнуто", - цитирует Матовникова "Интерфакс".

Полпред президента отметил, что утвердить новые границы должен Совет Федерации, информирует "Интерфакс".

Документ, о подписании которого было официально объявлено около 15.30 мск, по состоянию на 21.45 мск не опубликован ни на одном из сайтов республиканских органов власти. Не располагая текстом соглашения о границе Чечни и Ингушетии, "Кавказский узел" не может сопоставить его содержание с заявлениями глав обеих республик.

Подписание соглашения состоялось на фоне акций протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе. МВД пообещало наказать организаторов акции в Магасе.

На "Кавказском узле" размещен справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Аналитики сочли стабильной ситуацию в Ингушетии перед выборами главы", "В Ингушетии произошла драка со стрельбой между местными силовиками и коллегами из Чечни", "Строительство дороги спровоцировало новый виток территориального спора Чечни и Ингушетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 сентября 2018, 21:56

26 сентября 2018, 21:45

26 сентября 2018, 21:39

26 сентября 2018, 21:37

26 сентября 2018, 21:12

  • Политологи поспорили о конфликтном потенциале соглашения Кадырова и Евкурова

    Соглашение о закреплении границы Чечни и Ингушетии выглядит знаком разрешения спора двух республик, но не исключает притязаний руководства Чечни на территории соседних регионов в будущем, считают политологи Дмитрий Орешкин и Алексей Гуня. Соглашение положит конец территориальному спору республик, уверен политолог Алексей Малашенко.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи