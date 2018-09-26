Полпред президента поддержал изменение границы между Чечней и Ингушетией

26 сентября 2018, 21:45

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией, подписанное сегодня Кадыровым и Евкуровым, позволит разрешить давнюю проблему, считает полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали сегодня соглашение о закреплении границы между регионами. Согласно документу, республики обменялись равноценными нежилыми территориями. Соглашение о границах с Чечней "не затрагивает населенные пункты республик, а предусматривает закрепление границ в горно-лесистой части территорий", заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Рамзан Кадыров, комментируя договор, не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики.

Эксперты, опрошенные "Кавказским узлом", разошлись в оценке сегодняшнего договора. Соглашение о закреплении границы Чечни и Ингушетии выглядит знаком разрешения спора двух республик, но не исключает притязаний руководства Чечни на территории соседних регионов в будущем, считают политолог Дмитрий Орешкин и Алексей Гуня. Соглашение положит конец территориальному спору республик, уверен политолог Алексей Малашенко.

Соглашение о закреплении административной границы между Чечней и Ингушетией позволит разрешить затянувшуюся почти на четверть века проблему, заявил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников после церемонии подписания соглашения, передает ТАСС.

Он заявил, что инициатива урегулирования вопроса о границе исходила от руководителей обеих республик. "Я искренне поддерживаю глав Ингушетии и Чеченской республики по решению вопроса более 25-летней давности. В соответствии с ч. 3 ст. 67 Конституции РФ границы между субъектами могут быть изменены с взаимного согласия субъектов. Работа проведена огромная, работали две рабочие группы, я уверен, что согласие достигнуто", - цитирует Матовникова "Интерфакс".

Полпред президента отметил, что утвердить новые границы должен Совет Федерации, информирует "Интерфакс".

Документ, о подписании которого было официально объявлено около 15.30 мск, по состоянию на 21.45 мск не опубликован ни на одном из сайтов республиканских органов власти. Не располагая текстом соглашения о границе Чечни и Ингушетии, "Кавказский узел" не может сопоставить его содержание с заявлениями глав обеих республик.

Подписание соглашения состоялось на фоне акций протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе. МВД пообещало наказать организаторов акции в Магасе.

На "Кавказском узле" размещен справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".