Прокуратура добилась сноса пятиэтажного самостроя в Махачкале

26 сентября 2018, 21:37

Верховной суд Дагестана удовлетворил исковые требования прокуратуры Махачкалы о сносе самовольной постройки на улице Танкаева.

Прокуратура Махачкалы установила, что застройщик, ООО СПК "Союз Инвест", возвел на земельном участке, отведенном для строительства индивидуальных жилых строений высотой не более трех этажей, "пятиэтажный многоквартирный дом с торговыми помещениями".

"Прокуратура направила в суд иск... о признании возводимого капитального строения самовольной постройкой, обязав ответчика снести его... Советским районным судом Махачкалы в удовлетворении требований отказано", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

В ведомстве уточнили, что после апелляции "Верховный суд РД принял по делу новое решение об удовлетворении исковых требований прокурора в полном объеме".

Комментариев от застройщика или его представителей пока не поступало.

Напомним, что ранее прокуратура Махачкалы через суд приостановила строительство на улице Нурадилова в Советском районе, против которого выступили местные жители.