Суд оставил под арестом трех депутатов гордумы Волгограда

26 сентября 2018, 15:14

Волгоградский областной суд до 27 ноября продлил срок содержания под стражей бывших депутатов гордумы Волгограда Алексея Зверева, Евгения Щура и Федора Литвиненко, обвиняемых в мошенничестве с автостраховкой. Адвокат Зверева заявил об ухудшении здоровья своего подзащитного.

"Кавказский узел" информировал, что в июне суд продлил до 27 сентября срок ареста депутатов Волгоградской гордумы Алексея Зверева и Евгения Щура, а также их бывшего коллеги Федора Литвиненко.

По версии следствия, обвиняемые создали через аффилированных лиц компанию "Верный выбор", которая получила от "Росгосстраха" компенсации за более чем 150 фиктивных ДТП. Сотрудники компании оформляли или покупали фиктивные извещения об авариях ("европротоколы", для составления которых не требуется участие сотрудника полиции), а потом назначали дорогостоящие экспертизы в аффилированной организации. Таким путем один из обвиняемых заработал свыше 50 миллионов рублей, другой более 40, а третий - более 33 миллионов рублей, заявили в декабре 2016 года следователи.



Сегодня Волгоградский областной суд частично удовлетворил ходатайство следователя и оставил под арестом Алексея Зверева до 27 ноября. Ранее, 25 сентября, суд принял такое же решение относительно Евгения Щура и Федора Литвиненко, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.

Суд не должен был продлевать Звереву арест, заявил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Юрий Кулиев. "У нас имеется вступившее в законную силу постановление суда Центрального района Волгограда от 23 июля о том, что 10 мая 2018 года, за 30 суток до предельного срока содержания под стражей, следственные действия по предъявлению материалов дела для ознакомления Звереву не состоялись. 13 июня предельный срок истек, а значит, Зверева должны были освободить из-под стражи. Суд сегодня закрыл на это глаза и продлил меру пресечения до 27 ноября", - сказал адвокат. Он отметил, что следователь просил суд о продлении ареста до 27 марта 2019 года.

"Мой подзащитный заявил в суде, что за три-четыре месяца его ознакомили всего с 40 томами уголовного дела, а в деле 1684 тома. Такими темпами он будет знакомиться 10 лет. Он возмущался и говорил, чтобы продлевали сразу на 20 лет или давали пожизненное. Он говорит, что непричастен к махинациям", - добавил Юрий Кулиев.

По словам Кулиева, состояние здоровья Алексей Зверева ухудшается. "В 2008 году у него удаляли опухоль. У него есть документы, что она прогрессирует, на этом фоне появилась эпилепсия. В любой момент в конвойной машине он может потерять жизнь, если ударится и ему вовремя не окажут помощь", - сказал адвокат.

Он заявил, что в течение трех дней обжалует решение суда.

Депутаты обвиняются в мошенничестве, по которой им грозит до двух лет лишения свободы. Алексей Зверев также обвиняется по статье о создании преступного сообщества, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Отметим, что 9 сентября состоялись выборы в Волгоградскую городскую думу, по итогам которых Зверев, Литвиненко и Щур не вошли в ее новый состав.