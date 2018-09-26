Жалоба по делу о пытках сочинского школьника подана в ЕСПЧ

26 сентября 2018, 14:47

Решение не возбуждать уголовное дело о пытках сочинского школьника Георгия Свешникова нарушило его права, заявил сегодня "Комитет против пыток".

Как писал "Кавказский узел", 28 марта Краснодарский краевой суд отклонил две жалобы сочинца Георгия Свешникова, который требовал привлечь к ответственности силовиков, утверждая, что те пытками заставили его сознаться в краже. Юристы "Комитета против пыток", к которым обратился школьник, сообщили, что намерены разобраться в деле Свешникова.

В мае 2017 года учащийся выпускного класса Георгий Свешников заявил «Кавказскому узлу», что силовики забрали его с урока и избили, добиваясь признания в краже из магазина. Школьник потребовал от Следственного комитета найти и наказать виновных. По его словам, избиение произошло 28 апреля 2017 года, и до 5 мая 2017 года он находился в больнице с травмами и ушибами. Свешников утверждает, что преступления не совершал. Следком отказал в возбуждении дела о пытках, при этом было решено не возбуждать дело против самого Свешникова за ложный донос.

Сегодня юристы "Комитета против пыток" (КПП) обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека в интересах Георгия Свешникова. По мнению правозащитников, в отношении него была нарушена статья Европейской конвенции, запрещающая применение пыток и гарантирующая эффективное расследование, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте КПП.

"В этом деле уже на первоначальной стадии проверки следователь допустил нарушения критериев быстроты, тщательности и своевременности расследования, выработанных Европейским судом, что привело к нарушению Европейской конвенции. Так, отказывая в возбуждении уголовного дела, следователь согласился с версией сотрудников полиции о том, что Свешников получил телесные повреждения в эпилептическом припадке. При этом следователь даже не опросил врача, который осматривал заявителя, а назначенная судебно-медицинская экспертиза была проведена несвоевременно и не дала ответов на вопросы, которые важны для установления объективной картины произошедшего", - приводятся в пресс-релизе слова юриста КПП Екатерины Вансловой.

Свешников и следователи по-разному интерпретировали видео кражи

Момент ограбления зафиксировали камеры видеонаблюдения, рассказал ранее "Кавказскому узлу" владелец магазина Самбат Кочканян. По его словам, на записях видно, что подъехала машина, из которой вышли три парня и девушка. Двое парней и девушка куда-то ушли, а четвертый вскрыл дверь и проник в магазин. "Потом, когда другие вернулись, он вышел, они сели в машину и уехали", - рассказал он.

Согласно постановлению следствия, молодые люди, выйдя из машины, встали по двум разным сторонам от магазина, чтобы наблюдать за обстановкой и предупреждать "остальных участников группы" о появлении посторонних, а после того, как сработала сигнализация, скрылись на машине, "совместными действиями похитив 12500 рублей".

По словам адвоката Свешникова Бориса Целенко, его подзащитному была предъявлена видеозапись камеры наблюдения, и на ней видно, что Свешников прошел мимо магазина, а другой человек взломал дверь и проник внутрь. Через некоторое время, согласно видеозаписи, Свешников прошел мимо магазина к машине, затем из магазина вышел взломавший входную дверь человек, сел в машину, и они уехали, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат.

Сам Георгий Свешников утверждал, что вместе со знакомым пошел провожать девушку, а когда сработала сигнализация, вернулся к машине, после чего из магазина выбежал его знакомый с криком "Быстрее поехали". "После чего мы втроем сели в машину и уехали домой… Следователи же придумали, что якобы у нас троих был какой-то план по ограблению этого магазина. Я даже не знал, что там есть магазин", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" Свешников.