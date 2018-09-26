Срок заключения азербайджанского журналиста Фарамазоглу сокращен на год

26 сентября 2018, 14:12

Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил кассационную жалобу журналиста Фикрета Фарамазоглу, сократив срок его наказания с семи до шести лет лишения свободы. Защита не согласна с этим решением и обратится в Европейский суд по правам человека, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", главный редактор сайта Jam.az Фикрет Фарамазоглу был обвинен в том, что вымогал деньги у владельцев ресторанов под угрозой написать критический материал о заведениях. По версии следствия, журналист был задержан с поличным при получении взятки. 14 июня 2017 года суд приговорил его к семи годам лишения свободы, а 18 сентября того же года Бакинский апелляционный суд оставил в силе этот вердикт.

После ареста Фарамазоглу сайт Jam.az (аббревиатура JAM расшифровывается как Центр журналистских расследований) приостановил свою деятельность. Глава Общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтай Гюльалыев предположил, что преследование Фарамазоглу было связано с его журналистской деятельностью.

Рассмотрение кассационной жалобы на приговор Фарамазоглу прошло сегодня в Верховном суде под председательством судьи Хафиза Насибова. Сам журналист не захотел участвовать в заседании, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, в кассационной жалобе защита ставила вопрос о прекращении уголовного преследования по оправдательным основаниям. "Предварительное следствие и разбирательство в суде первой инстанции проводились с нарушениями закона. К сожалению, апелляционный суд также не дал правовой оценки этим нарушениям и не удовлетворил ни одно из ходатайств защиты", - заявил адвокат.

По его словам, "суды не вняли доводам защиты о сборе доказательств недопустимыми методами". "Фикрет Фарамазоглу жаловался на пытки. Но суды оставили это без внимания. Ряд документов в деле подписан вместо Фарамазоглу другими лицами. Однако соответствующая экспертиза для проверки подлинности не была проведена. Подпись одного из понятых также была подделана, и он даже в суде заявил, что не подписывался под этими показаниями", - утверждает Садыгов.

По его словам, "в деле нет ни оперативной съемки, ни аудиозаписи, ни фактов вымогательства и передачи денег журналисту". Кроме того, Фарамазоглу не было в Азербайджане в тот период, когда были совершены преступления, сказал адвокат.

"Однако наши ходатайства о запросе с Госпогранслужбу с целью проверки пересечения журналистом границы не были удовлетворены. Вообще в деле нет достоверных доказательств вины журналиста. Потому мы и просили Верховный суд прекратить уголовное преследование Фарамазоглу по оправдательным основаниям", - заявил Садыгов.

Верховный суд переквалифицировал обвинение со статьи 182.2.4 (вымогательство путем угроз с целью получения имущества в значительном размере) на 182.2.2 (вымогательство с целью получения имущества) УК Азербайджана и сократил срок наказания с семи до шести лет лишения свободы, сказал адвокат. "То есть, если раньше Фикрету вменялось вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере, то сейчас "значительный размер" из обвинения изъят. Но это не поменяло сути обвинительного приговора и смягчило наказание всего на один год", - сказал Садыгов.

По статьям 182.2.4 (вымогательство путем угроз с целью получения имущества в значительном размере) и 182.2.2 УК Азербайджана предусмотрено одинаковое наказание в виде лишения свободы от пяти до 10 лет.

Адвокат сообщил, что защита не согласна с вердиктом и обратится в ЕСПЧ для признания нарушения прав журналиста, гарантированных Европейской конвенцией.

В Верховном суде подтвердили информацию о смягчении приговора Фарамазоглу.

Супруга журналиста Фаига Новрасли рассказала, что Фарамазоглу имеет проблемы со здоровьем и в тюрьме они обострились. "Он длительное время лечился в больнице Пенитенциарной службы. Но врачи дали заключение, что он здоров. А с другой стороны ему выписали целый список лекарств. Мы надеялись, что хотя бы Верховный суд будет справедлив. Но наши надежды не оправдались", - сказала Новрасли корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы считаем, что Фикрет Фарамазоглу пострадал за свободу выражения. Он писал, что действующие под прикрытиями массажных салонов, кафе притоны "крышуются" силовиками. Вот и против него была совершена провокация. Его и ранее преследовали за публикации. В 2006 году по иску МВД его уже приговаривали к условному наказанию", - сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" по телефону исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

Напомним, 25 августа 2006 года Фикрет Фарамазоглу, который тогда занимал должность главного редактора газеты "24 саат", был признан виновным в клевете и приговорен к году лишения свободы условно по иску главы МВД Азербайджана Рамиля Усубова о защите чести и достоинства.

Фикрет Фарамазоглу остается в списке политзаключенных из 128 человек, опубликованном 1 сентября рабочей группой азербайджанских правозащитников. Также активист числится в списке политзаключенных, который обнародовал 3 августа Центр защиты политзаключенных. В этом списке 151 человек.

Азербайджанский Институт права медиа включил Фикрета Фарамазоглу в список 12 пострадавших за реализацию права на свободу выражения журналистов и блогеров. Материалы о преследовании активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".