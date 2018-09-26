Премьер Ингушетии выступил за скорейшую делимитацию границы

26 сентября 2018, 12:59

Определение границы с Чечней отвечает интересам народов обеих республик, заявил премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев, призвав жителей "сохранять спокойствие" при решении этого вопроса.

Заявление Евлоева прозвучало на фоне протеста жителей Ингушетии против делимитации границы. Как писал "Кавказский узел", несанкционированные акции начались 25 сентября. Власти предостерегли жителей от новых митингов, а полиция предупредила людей об ответственности. Однако около 50 человек вышли сегодня на стихийную акцию в Сунже, выступив против передачи Чечне земель района.

По мнению премьер-министра Ингушетии, определение границы между республиками - это "деликатный вопрос", который "требует решения на принципах законности и справедливости".

"Убежден, скорейшая делимитация границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой отвечает интересам наших народов и станет исторически важным шагом. Определение границы между нашими субъектами позволит избежать кризисов в будущем, придаст динамику экономике, а главное, мы сможем сконцентрировать политические усилия на других направлениях и сохранить братский дух отношений между ингушским и чеченским народами", - приведены слова Евлоева на сайте правительства Ингушетии.

Премьер республики отметил, что информация об установлении границ между Ингушетией и Чечней вызвала негативную реакцию. "Также можно увидеть призывы отдельных лиц, "знатоков истории" к необдуманным резким действиям, которые могут обострить ситуацию, отдалить нас от главной цели", - сказал он, призвав местных жителей "сохранять спокойствие, благоразумие и не терять доверия друг к другу".

7 сентября стало известно, что глава Чечни учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения границы республики. Активисты заявили, что власти Ингушетии оставили действия чеченской стороны без публичной реакции. При этом Юнус-Бек Евкуров в день своего переизбрания главой Ингушетии заявил, что ситуация на границе двух республик "не выходит из-под контроля". Ингушские активисты решили провести общегражданский форум 6 октября для обсуждения вопроса территориальной целостности республики. 25 сентября стало известно, что глава Сунженского района Исса Хашагульгов добровольно покинул свой пост. Активисты связали его отставку с возможной передачей части района Чечне. В тот же день они провели несанкционированный митинг и потребовали у чиновников объяснений. Протестующие призвали жителей выйти на новую акцию 26 сентября. Сегодня подразделения силовиков прибыли в Магас.

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".