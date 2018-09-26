Шотрм на Черном море. Фото Нины Туманововой для "Кавказского узла"

26 сентября 2018, 10:50

МЧС предупредило о сходе селей из-за шторма в Дагестане

В связи с сильным ветром в Дагестане в Каспийском море ожидается шторм, на реках республики прогнозируется подъем воды, в горах - сход селей, сообщило МЧС.

По данным ведомства, сегодня в Каспийском море ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, высота прибрежных волн может достигать 1,5-2 метра.

"Ожидается подъем уровня до неблагоприятных отметок и сход селей малого объема", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 27 сентября в Махачкале скорость северо-восточного ветра будет достигать 7 метров в секунду, температура воздуха составит +17 градусов. В ночь на 28 сентября ветер усилится до 10 метров в секунду, температура понизится до +13 градусов. Пользователи сервиса "Погода в 600 точках Кавказа", который доступен и в легкой версии, могут вносить коррективы в метеорологические данные для получения уточненного прогноза.

Примечание:

"Спасатели запретили купаться на пляжах Анапы", "Спасатели предупредили жителей Дагестана о шторме на море", "МЧС предупредило о штормовом ветре в Дагестане".

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