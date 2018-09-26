26 сентября 2018, 10:50
МЧС предупредило о сходе селей из-за шторма в Дагестане
В связи с сильным ветром в Дагестане в Каспийском море ожидается шторм, на реках республики прогнозируется подъем воды, в горах - сход селей, сообщило МЧС.
По данным ведомства, сегодня в Каспийском море ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, высота прибрежных волн может достигать 1,5-2 метра.
"Ожидается подъем уровня до неблагоприятных отметок и сход селей малого объема", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 27 сентября в Махачкале скорость северо-восточного ветра будет достигать 7 метров в секунду, температура воздуха составит +17 градусов. В ночь на 28 сентября ветер усилится до 10 метров в секунду, температура понизится до +13 градусов. Пользователи сервиса "Погода в 600 точках Кавказа", который доступен и в легкой версии, могут вносить коррективы в метеорологические данные для получения уточненного прогноза.
"Спасатели запретили купаться на пляжах Анапы", "Спасатели предупредили жителей Дагестана о шторме на море", "МЧС предупредило о штормовом ветре в Дагестане".
26 сентября 2018, 12:22
-
Около 50 человек вышли на стихийную акцию в Сунже
Стихийная акция против передачи Чечне земель Сунженского района началась сегодня в райцентре под усиленным контролем правоохранителей.
26 сентября 2018, 11:42
-
Подразделения силовиков прибыли в Магас после призывов к митингу
Власти Ингушетии призвали не проводить сегодня в Магасе акции протеста против передачи Чечне земель Сунженского района. МВД напомнило жителям республики об ответственности за несанкционированные митинги.
26 сентября 2018, 11:27
-
Четыре международных НПО обратились в ЕСПЧ по делу Эмина Гусейнова
Четыре международные неправительственные организации внесли в Европейский суд по правам человека заключение в поддержку азербайджанского журналиста и правозащитника Эмина Гусейнова. Они просят признать лишение его гражданства Азербайджана преследованием за свободу выражения.
26 сентября 2018, 10:50
-
МЧС предупредило о сходе селей из-за шторма в Дагестане
В связи с сильным ветром в Дагестане в Каспийском море ожидается шторм, на реках республики прогнозируется подъем воды, в горах - сход селей, сообщило МЧС.
26 сентября 2018, 10:01
-
Глава предприятия в Северной Осетии обвинен в невыплате зарплаты 11 работникам
Передано в суд дело исполняющего обязанности директора унитарного предприятия по эксплуатации групповых водопроводов Северной Осетии, обвиняемого в невыплате сотрудникам свыше полумиллиона рублей, сообщили следователи.
-
25 сентября 2018, 21:20
Осужденный в Ростове-на-Дону Роман Терновский признан политзаключенным
-
24 сентября 2018, 14:532
Следком объяснил двумя уголовными делами задержание Беньяша
-
23 сентября 2018, 09:2840
Концерты Стаса Михайлова отменены в Дагестане и Чечне
-
23 сентября 2018, 05:302
Всемирная шахматная олимпиада начинается в Батуми
-
23 сентября 2018, 02:331
Борьба против пенсионной реформы разделила оппозицию в Сочи
-
23 сентября 2018, 01:341
МИД Азербайджана обвинил генсека ОДКБ в злоупотреблении полномочиями
-
26 сентября 2018, 12:22
Около 50 человек вышли на стихийную акцию в Сунже
-
26 сентября 2018, 10:50
МЧС предупредило о сходе селей из-за шторма в Дагестане
-
26 сентября 2018, 10:01
Глава предприятия в Северной Осетии обвинен в невыплате зарплаты 11 работникам
-
26 сентября 2018, 09:411
Арестованный за насилие над ребенком в Ахтубинске умер при конвоировании
-
26 сентября 2018, 09:201
Житель Кубани осужден за изнасилование ребенка в Ростове-на-Дону
-
26 сентября 2018, 09:14
Азербайджан насчитал 91 обстрел в зоне конфликта
-
26 сентября 2018, 07:42
Восемь человек пострадали при ДТП в Ростовской области
-
26 сентября 2018, 00:39
Активист Хаутиев освобожден в Ингушетии
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
22 сентября 2018, 11:42
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Роль семьи в противодействии радикализации молодежи". Онлайн-дискуссия на КУ 29 сентября
-
21 сентября 2018, 10:49
Ветер с АпшеронаРФ слаба, если на Ю.Кавказе одна нация нападает на другую 35
-
17 сентября 2018, 12:31
BERG...man TbilisiОлег Флегонтов: нет денег доехать до работы. Махачкалинский Анжи или цыганский табор? Не смешно, Киса! 44
-
16 сентября 2018, 18:42
BERG...man TbilisiСпартак - Ахмат: онлайн. Анжи камнем идет ко дну! 0-4 в Махачкале- от "быков" из Краснодара! Обзор 7-го тура премьер-лиги 46
-
13 сентября 2018, 09:11
BERG...man TbilisiХабиб выступил против геев на сценах Дагестана? А удивляться этому - не лицемерие? 69
-
28 августа 2018, 11:503
Тумсо Абдурахманов
-
16 июля 2018, 21:58
Исмаилов Марат Махмудович
-
09 июля 2018, 14:285
Ахмеднабиев Ахмеднаби
-
25 сентября 2018, 23:31Беспредел краснодарских властей в отношении Михаила Беньяша
-
24 сентября 2018, 21:35Администрация г. Сочи хочет оставить жителей общежития жить на улице
-
24 сентября 2018, 14:45В Сочи граждане борятся за свои жилищные права граждан с Минобороны РФ
-
24 сентября 2018, 14:41Сход жителей Самурского края
-
23 сентября 2018, 23:17Застройщик трактором начал ломать дом с детьми в г. Сочи
-
22 августа 2018, 18:013
Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ
-
21 августа 2018, 10:07
Курбан-байрам
-
25 сентября 2018, 23:381
Родители братьев Гасангусейновых не добились встречи с главой Дагестана
-
25 сентября 2018, 23:02
Жители Махачкалы добились остановки незаконного строительства
-
21 июня 2018, 16:09
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в марте 2018 года по данным Кавказского Узла
-
18 июня 2018, 22:15
В апреле 2018 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали 16 человек