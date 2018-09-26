Глава предприятия в Северной Осетии обвинен в невыплате зарплаты 11 работникам

26 сентября 2018, 10:01

Передано в суд дело исполняющего обязанности директора унитарного предприятия по эксплуатации групповых водопроводов Северной Осетии, обвиняемого в невыплате сотрудникам свыше полумиллиона рублей, сообщили следователи.

По данным следствия, обвиняемый не выплачивал зарплату 11 подчиненным с августа 2017 года по январь 2018 года. При этом, по мнению следователей, у него была возможность погасить долги перед работниками. "Задолженность по заработной плате перед потерпевшими составила свыше полумиллиона рублей", - проинформировало следственное управление Следственного комитета РФ по Астраханской области.

Руководитель предприятия обвинен по ч. 2 ст. 145-1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о долге перед сотрудниками предприятия "Гранит Селект" в Северной Осетии. В декабре 2017 года они проводили забастовку с требованием выплаты зарплаты, которую на тот момент не получали восемь месяцев.