Автозак на базе ГАЗ 3309 © http://www.gruzovik.ru

26 сентября 2018, 09:41

Арестованный за насилие над ребенком в Ахтубинске умер при конвоировании

Подозреваемый в насилии над шестилетней девочкой в Астраханской области покончил жизнь самоубийством по пути на допрос, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", о задержании жителя Ахтубинского района, подозреваемого в насилии над ребенком, стало известно 20 сентября. По данным следствия, 26 августа подозреваемый встретил шестилетнюю девочку на детской площадке в Ахтубинске и заманил в квартиру своих знакомых, " где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера".

"25 сентября в конвойном автомобиле обнаружено тело 46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении шестилетней девочки (ч. 4 ст. 132 УК РФ). По предварительным данным, следственно-арестованный покончил жизнь самоубийством, признаков насильственной смерти не обнаружено", - сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области.

По данным ведомства, подозреваемый покончил жизнь самоубийством по дороге на допрос, пишет РИА "Новости".

Примечание:

"Житель Кубани осужден за изнасилование ребенка в Ростове-на-Дону", "Передано в суд дело о насилии над ребенком в Волгоградской области", "Двое жителей Новороссийска взяты под стражу за надругательство над ребенком".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 сентября 2018, 10:01

26 сентября 2018, 09:41

26 сентября 2018, 09:20

26 сентября 2018, 09:14

26 сентября 2018, 08:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи