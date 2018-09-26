Арестованный за насилие над ребенком в Ахтубинске умер при конвоировании

26 сентября 2018, 09:41

Подозреваемый в насилии над шестилетней девочкой в Астраханской области покончил жизнь самоубийством по пути на допрос, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", о задержании жителя Ахтубинского района, подозреваемого в насилии над ребенком, стало известно 20 сентября. По данным следствия, 26 августа подозреваемый встретил шестилетнюю девочку на детской площадке в Ахтубинске и заманил в квартиру своих знакомых, " где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера".

"25 сентября в конвойном автомобиле обнаружено тело 46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении шестилетней девочки (ч. 4 ст. 132 УК РФ). По предварительным данным, следственно-арестованный покончил жизнь самоубийством, признаков насильственной смерти не обнаружено", - сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области.

По данным ведомства, подозреваемый покончил жизнь самоубийством по дороге на допрос, пишет РИА "Новости".