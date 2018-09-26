26 сентября 2018, 07:42
Восемь человек пострадали при ДТП в Ростовской области
Ребенок и семеро взрослых получили травмы в результате аварии в Миллеровском районе Ростовской области, сообщили в МВД.
По данным ведомства, на трассе в Миллеровском районе столкнулись автомобили Lada Granta и "ВАЗ 21099". Авария произошла после того, как водитель одного из них превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, полагают в МВД.
"В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира "ВАЗ 21099", а также пять человек в автомобиле Lada Granta: две женщины, двое мужчин, и ребенок 2006 года рождения", - цитирует сегодня представителя МВД по Ростовской области ТАСС.
"Кавказский узел" ранее писал, что 22 сентября на дороге в Ростовской области погибла семья из трех человек. Авария произошла в Аксайском районе.
"Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Ростовской области", "Пять человек пострадали при ДТП в Ростовской области", "Число жертв ДТП в Ростовской области увеличилось до восьми".
26 сентября 2018, 08:48
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26 сентября 2018, 07:42
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Восемь человек пострадали при ДТП в Ростовской области
Ребенок и семеро взрослых получили травмы в результате аварии в Миллеровском районе Ростовской области, сообщили в МВД.
26 сентября 2018, 07:32
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