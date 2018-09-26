Прокуратура вступилась за уволенную замдиректора нацпарка в Сочи

26 сентября 2018, 07:26

Заместитель директора национального парка Сочи по правовым вопросам Татьяна Богословская уволена после неоднократных дисциплинарных взысканий, сообщил директор нацпарка Борис Меньщиков. Прокуратура сочла взыскания незаконными и потребовала в суде отменить их.

Богословская была уволена за "неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей и за дисциплинарные взыскания" (ч.1 п.5 ст.81 ТК РФ), рассказал 25 сентября Борис Меньщиков корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, Богословская была уволена 20 сентября, на место его заместителя вакансия пока открыта.

Сама Татьяна Богословская рассказала корреспонденту, что работала в должности замдиректора по правовым вопросам с декабря 2017 года. Директором при ее назначении на должность был Игорь Гуцал. После него этот пост занял Борис Меньщиков, ранее работавший в подчинении Богословской.

"Кавказский узел" сообщал, что летом 2017 года в Сочинском нацпарке сменилось руководство, что сопровождалось спорами и судебными тяжбами. Николай Пеньковский, руководивший парком с 2002 года, был уволен 8 июня 2017 года. 29 июня суд принял решение о восстановлении его в должности, но 8 августа Минприроды повторно уволило его. После увольнения Пеньковского исполняющей обязанности директора парка назначили Дарью Филиппову, которая, по данным "Коммерсанта", является племянницей вице-премьера России Дмитрия Рогозина. 1 августа 2017 года Минприроды заявило, что Филиппова была назначена и.о. директора временно, а ее кандидатура на пост директора никогда не рассматривалась. 19 августа стало известно, что на должность директора назначен Игорь Гуцал. 21 марта 2018 года стало известно, что Сочинский нацпарк присоединяется к Кавказскому биосферному заповеднику, а управлять объектами будет объединенная дирекция.

В июле после служебной проверки замдиректора нацпарка была привлечена к дисциплинарной ответственности за недостаточный контроль над деятельностью подчиненных и несвоевременным рассмотрением документов ТСЖ и администрации Сочи. Богословская не согласилась с результатами проверки и пожаловалась на это решение в прокуратуру.

"Прокуроры нашли мою жалобу обоснованной и подали в суд в мою защиту на отмену данного взыскания... Однако Борис Меньщиков за месяц успел вынести мне еще с десяток взысканий по разным надуманным поводам и затем подписал приказ об увольнении меня по статье за якобы не выполнение мной должностных обязанностей. Я несомненно обжалую данные взыскания и увольнение по статье", - заявила Богословская корреспонденту "Кавказского узла".

В Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуре подтвердили, что подали иск в защиту уволенной Татьяны Богословской с требованием аннулировать взыскания.

"Меньщикову было предложено аннулировать незаконное взыскание, но он не согласился, поэтому прокуратура подала иск", - рассказал сотрудник прокуратуры корреспонденту "Кавказского узла".

Дело по иску прокуратуры в защиту интересов Богословской назначено на 4 октября, сообщил сотрудник пресс-службы суда Центрального района Сочи Вадим Беляев.

Отметим, что Богословская в должности замдиректора нацпарка занималась также ситуацией с домиками пастухов на перевале Аишхо.

После проверки Росприроднадзора руководству национального парка в Сочи был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей за возведение домов отдыха на территории туристической тропы "Аишхо". Администрация нацпарка обязала владельцев летних домиков демонтировать их до 1 сентября, после чего подрядчик нацпарка начал снос домов. Летние домики принадлежат потомкам пастухов, которые несколько поколений использовали их во время вывода скота на высокогорные пастбища. До последнего времени эти домики использовались как самими владельцами, так и сдавались туристам. Потомки пастухов собрали 1,5 тысячи подписей под требованием остановить снос построек и передать им в собственность земли их предков, но так и не смогли отстоять свои домики. Однако уже после сноса суд в Сочи отменил штрафы, которые нацпарк наложил на владельцев домиков. Жалоба на решение о сносе домиков должна была рассматриваться в суде 25 сентября.

25 сентября и.о. заместителя директора Сочинского национального парка Борис Меньщиков сообщил, что заседание по делу о сносе домиков в арбитражном суде не состоялось и было отложено.

Председатель ООО "Триумф" (организация, созданная владельцами домиков для узаконивания их отношений с нацпарком. - Прим. "Кавказского узла") Кеворк Айвазян подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" о переносе судебного заседания.

"Слушания по жалобе ООО "Триумф" на одно из постановлений о сносе балаганов должно было рассматриваться 25 сентября. Но суд был отложен на пока не известный нам срок. Татьяны Богословской в суде не было", - сказал Кеворк Айвазян.