Бюст Владимира Высоцкого около дома творчества его имени в Краснодаре. Фото https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/?SECTION_ID=1131%3Fbxrand%3D1535306829412&PAGEN_1=778

26 сентября 2018, 07:32

Музей Высоцкого в Краснодаре объявил о закрытии из-за долгов по ЖКХ

Музей "Дом творчества Владимира Высоцкого" в Краснодаре закрывается с сегодняшнего дня после отключения электричества за долги.

По словам сотрудницы музея Марины Победенной, музей с 26 сентября приостановил работу в связи с долгами за коммунальные услуги на фоне конфликта с управляющей компанией дома, где располагается заведение.

"Управляющая компания дома, в котором мы располагаемся, выставила нам счет за коммунальные услуги и отключила электроэнергию", - приводит слова Победенной "Интерфакс-Юг".

Долг музея за коммунальные услуги формально составляет около 200 тысяч рублей, который остается неоплаченным ввиду судебного спора с управляющей компанией, которую собственник помещения считает ответственной за подтопление музея сточными водами в июле, рассказала она.

Музей "Дом творчества Владимира Высоцкого" открылся в 2013 году в цокольном этаже многоэтажного дома на улице Бабушкина в Краснодаре по инициативе собственника помещения Михаила Сердюкова. В музее проводились не только экскурсии, но и музыкальные, поэтические вечера, художественные выставки, спектакли, отмечается на странице музея в социальной сети "ВКонтакте".

Комментариев от управляющей компании относительно конфликта с создателем музея пока не поступало.

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