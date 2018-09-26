Музей Высоцкого в Краснодаре объявил о закрытии из-за долгов по ЖКХ

26 сентября 2018, 07:32

Музей "Дом творчества Владимира Высоцкого" в Краснодаре закрывается с сегодняшнего дня после отключения электричества за долги.

По словам сотрудницы музея Марины Победенной, музей с 26 сентября приостановил работу в связи с долгами за коммунальные услуги на фоне конфликта с управляющей компанией дома, где располагается заведение.

"Управляющая компания дома, в котором мы располагаемся, выставила нам счет за коммунальные услуги и отключила электроэнергию", - приводит слова Победенной "Интерфакс-Юг".

Долг музея за коммунальные услуги формально составляет около 200 тысяч рублей, который остается неоплаченным ввиду судебного спора с управляющей компанией, которую собственник помещения считает ответственной за подтопление музея сточными водами в июле, рассказала она.

Музей "Дом творчества Владимира Высоцкого" открылся в 2013 году в цокольном этаже многоэтажного дома на улице Бабушкина в Краснодаре по инициативе собственника помещения Михаила Сердюкова. В музее проводились не только экскурсии, но и музыкальные, поэтические вечера, художественные выставки, спектакли, отмечается на странице музея в социальной сети "ВКонтакте".

Комментариев от управляющей компании относительно конфликта с создателем музея пока не поступало.