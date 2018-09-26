Вано Мерабишвили. Фото © Sputnik / Alexander Imedashvili https://sputnik-georgia.ru/politics/20171128/238344968/Merabishvili-protiv-Gruzii-jeks-glava-MVD-vyigral-delo-v-Strasburge.html

26 сентября 2018, 04:29

Защита обвинила руководство тюрьмы в игнорировании проблем со здоровьем Мерабишвили

У Вано Мерабишвили наблюдаются проблемы со здоровьем, однако администрация тюрьмы не обеспечивает должное обследование и лечение, заявил адвокат Степанэ Туманишвили. Между тем комиссия по условному освобождению приступает к изучению дела бывшего министра МВД.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля суд оставил в силе приговор бывшему главе МВД Грузии Вано Мерабишвили по делу о нападении в 2005 году на депутата парламента Валерия Гелашвили, который критиковал Михаила Саакашвили. По этому делу Мерабишвили получил в 2016 году 6 лет и 9 месяцев лишения свободы. 24 сентября адвокат бывшего главы МВД Георгий Чивиашвили заявил, что Мерабишвили госпитализирован с признаками интоксикации. Специальная пенитенциарная служба, однако, опровергла наличие у него интоксикации.

Администрация тюрьмы оставляет Вано Мерабишвили без лечения, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат бывшего министра МВД Степанэ Туманишвили

По его словам, адвокаты заметили, что у Мерабишвили деформирована правая половина лица - значительно опущено веко, щека припухла.

Адвокаты обратились в Департамент по исполнению наказаний Министерства юстиции Грузии, тюремные врачи обследовали Мерабишвили, но дальнейшее лечение не проводилось, рассказал Туманишвили.

Он также заявил, что защитники не знают, из-за чего у Мерабишвили наблюдаются подобные симптомы, из-за болезни или после попытки отравления.

"Мы требуем немедленного обследования нашего клиента и должного лечения", - заявил Туманишвили.

Привлеченный в качестве независимого эксперта нейрохирург Тамаз Керзевадзе заявил в интервью "Рустави 2", что Мерабишвили нуждается в обследовании.

"Это может быть и отравление, и эндокринные нарушения, и сердечно-сосудистая патология", - перевел слова эксперта корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудник аппарата омбудсмена Грузии заявил корреспонденту "Кавказского узла", что в аппарате получили заявление о неприемлемых условиях содержания Мерабишвили и приступили к изучению обстоятельств, однако официальное заявление могут сделать только после проверки.

В декабре 2017 года Иване Мерабишвили было отказано в условно-досрочном освобождении. По мнению адвоката Георгия Чивиашвили, отказано в УДО было по политическим причинам.

"Срок заключения Вано Мерабишвили по всем приговорам заканчивается в феврале 2020 года, то есть меньше чем через два года. Он уже отбыл треть всех своих сроков и поэтому должен быть освобожден", - сказал Туманишвили.

Комиссия по условному освобождению 25 сентября выступила с заявлением о том, что может приступить к изучению дела Мерабишвили, поскольку теперь он удовлетворяет требованиям комиссии, сообщает "Рустави 2".

Адвокаты настаивают, что Мерабишвили должен быть освобожден досрочно, а также реабилитирован, так как содержится в одиночной камере.

"С момента своего задержания в мае 2013 года Мерабишвили находится в одиночных помещениях. Пять лет он содержится в одиночке. Это бесчеловечное обращение", - сказал Туманишвили.

Какими-либо комментариями относительно заявления адвоката о содержании Мерабишвили в одиночной камере от представителей Министерства юстиции и Департамента по исполнению наказаний "Кавказский узел" пока не располагает.

На "Кавказском узле" опубликована биография Вано Мерабишвили.

Примечание:

"Защита назвала политическим отказ Мерабишвили в досрочном освобождении", "ЕСПЧ отказался изменить решение по делу Мерабишвили", "Минюст Грузии отверг скорое освобождение Мерабишвили".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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