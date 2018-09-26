Обвинение запросило четыре года для главврача колонии в Калмыкии

26 сентября 2018, 01:38

Гособвинитель попросил суд приговорить начальника больницы ИК-1 Калмыкии, обвиненного в халатности, повлекшей смерть осужденного Дмитрия Батырева, к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Защита настаивает на невиновности подсудимого и просит его оправдать.

Как писал «Кавказский узел», в Элисте идет процесс по делу бывшего главного врача больницы ИК-1, обвиняемого в халатности, повлекшей смерть осужденного Дмитрия Батырева в ноябре 2015 года. Главврач свою вину не признает. 30 августа свои доказательства представила защита главврача. Подсудимый заявил, что принял все возможные меры для спасения заключенного, но было уже поздно. Две медсестры, выступившие в качестве свидетелей защиты, дали показания в пользу подсудимого. Сестра Батырева им не поверила.

Элистинский городской суд 12 июля 2017 года приговорил к срокам от 3 до 11 лет пятерых подсудимых по делу о смерти заключенного Дмитрия Батырева, которому, по версии обвинения, сотрудники колонии нанесли не менее 60 ударов резиновой дубинкой. Оперативному сотруднику ИК-1 Церену Насунову и дежурному помощнику начальника колонии Казбеку Исраилову суд назначил наказание 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. К лишению свободы в колонии строгого режима, но сроком на семь лет, приговорен и младший инспектор ИК-1 Александр Шуваев. Замначальника колонии Баатр Дорджиев и врач туберкулезной больницы Константин Убушаев получили по три года лишения свободы в колонии-поселении. 27 октября Верховный суд сократил срок заключения Дорджиева до двух лет и девяти месяцев, приняв во внимание его статус ветерана боевых действий. Весной 2018 года суд в Оренбургской области смягчил наказание Дорджиеву и Убушаеву, заменив оставшуюся часть срока в колонии на домашний арест.

25 сентября в Элистинском городском суде по делу главврача колонии прошли состоялись прения сторон, передает корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на заседании.

Гособвинитель в своем выступлении заявил, что подсудимый хотел скрыть факт «незаконного применения физической силы к Батыреву», и тем самым помочь сотрудникам ИК-1, несмотря на то, что избитый заключенный «нуждался в экстренной госпитализации».

«Именно поэтому он (главврач) заявлял, что Батырев симулирует, самонадеянно считая, что телесные повреждения на Батыреве пройдут, и об этом (применении физической силы – прим. "Кавказского узла") никому не станет известно. Подсудимый не госпитализировал Батырева, чтобы не фиксировать телесные повреждения», - сказал прокурор.

По его мнению, вина в смерти Батырева «полностью» лежит на подсудимом, поскольку он «как главный врач медучреждения не госпитализировал осужденного».

«Подсудимый не хотел смерти Батырева. Но его подвело стремление, скажем так, "не выносить сор из избы". Знай он заранее о последствиях, он бы сам на руках отнес Батырева в республиканскую больницу. Но все случилось так, как случилось. Считаю, что подсудимый должен понести наказание именно за халатность», - заявил гособвинитель.

Прокурор попросил суд назначить главврачу наказание в виде лишения свободы сроком четыре года в исправительной колонии общего режима, «с лишением занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, связанной с медициной, сроком на три года».

"Главврач видел в досмотровой комнате, как избитый заключенный падает и теряет сознание"

Между «неоказанием лечебно-диагностических мероприятий» и смертью ее брата есть «прямая причинно-следственная связь», - заявила на суде сестра Батырева Надежда Санджиева, признанная по делу потерпевшей.

«Главврач видел в досмотровой комнате, как избитый заключенный падает, бьется головой о стену, теряет сознание. Кроме того, он видел, что Дима не держался на ногах, когда его занесли в кабинет замначальника колонии. Но подсудимый вызвал не хирурга или травматолога, а решил проконсультироваться с врачом-психиатром, не симулирует ли осужденный», - сказала Санджиева.

По ее словам, «можно было бы избежать таких страшных последствий, отнесись подсудимый добросовестно к своим обязанностям».

"В действиях главврача отсутствует состав вменяемого ему преступления"

«Ни на стадии предварительного расследования, ни в судебном заседании» не были представлены доказательства того, что главврач находился в досмотровой комнате и видел, как Батырев падал, бился головой о стену и терял сознание, заявила, в свою очередь, защитник главврача Лариса Спирина.

Установлено, по ее словам, лишь, что главврач «наблюдал Батырева на протяжении трех минут» в кабинете замначальника колонии.

«Подсудимый видел рассечение на лице осужденного, которое впоследствии было квалифицировано экспертом как не причинившее вреда здоровью. Батырев сказал, что у него болят ноги. Более никаких жалоб он не предъявлял. Повреждений на теле Батырева и, тем более, повреждений его внутренних органов главврач видеть не мог. То есть показаний для немедленной медицинской помощи и госпитализации не было», - заявила Спирина.

Адвокат попросила суд оправдать своего подзащитного, поскольку, по ее мнению, не было доказано, что «смерть Батырева наступила в результате нарушений при оказании медицинской помощи именно главврачом», а значит, «в его действиях отсутствует состав вменяемого ему преступления».

"Все, что от меня зависело, я выполнил в полном объеме"

Главврач колонии, выступивший в прениях последним, рассказал суду, что прослужил «в системе 25 лет», из них «около 20 лет» - в должности начальника больницы.

За время службы, по словам подсудимого, ему не раз приходилось оказывать медицинскую помощь, рискуя собственным здоровьем.

«И психопат кидался с «заточкой», не давал себя перевязывать. И ВИЧ-инфицированные вскрывали вены, заливая нас кровью. И задыхавшимся туберкулезным больным приходилось делать искусственную вентиляцию легких. Я оказывал им помощь, рискуя здоровьем. А здесь вы говорите, (что) я халатность проявил. Да я бы в жизни такого не допустил, если бы все обстояло так, как представляет здесь гособвинитель. Мол, я видел, как Батырева занесли на руках и прочее», - заявил подсудимый.

Начальник больницы ИК-1 заверил суд, что он предпринял «все, что было возможно» для спасения Батырева.

«Инициировал вызов скорой помощи, провел реанимационные мероприятия, в больницу осужденного доставили. Все, что от меня зависело, я считаю, я выполнил в полном объеме», - сказал главврач и попросил суд оправдать его.

Судья удалился в совещательную комнату до сегодня, 26 сентября.