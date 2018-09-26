26 сентября 2018, 00:11

Закрыто дело о насилии против демонстрантов в Ереване

Следствие прекратило дело о применении силовиками насилия против активистов и журналистов в ереванском районе Сари Таг, заявив об отсутствии обвиняемых.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь с 29 на 30 июля 2016 года в районе Сари Таг в ходе произошло столкновение демонстрантов с полицией, в ходе которого пострадали и журналисты.

Несколько жителей Сари Тага были арестованы и обвинены в применении насилия в отношении представителей власти. 8 июня этого года суд постановил отпустить на свободу четырех жителей ереванского района Сари Таг, обвиненных в беспорядках во время захвата здания полка полиции отрядом "Сасна Црер". 27 июня были отпущены под подписку о невыезде еще трое.

Лидер "Конструктивной партии Армении" Андриас Гукасян сообщил, что 25 сентября получил письмо от Специальной следственной службы (ССС) Армении. Следствие известило о прекращении дела о насилии против мирных демонстрантов в районе Сари Таг 29 июля 2016 года. Причиной этого названо отсутствие обвиняемых.

"В связи с этим публикую фотографии полицейских в штатском, которые в тот день применяли насилие в отношении граждан", - написал Андриас Гукасян на своей странице в Facebook в записи под заголовком "Позор ССС".

Андреас Гукасян был задержан в ночь на 30 июля 2016 года после шествия в поддержку отряда "Сасна Црер". Первоначально Гукасяна обвинили в организации беспорядков, но в июне 2017 года ему вменили также захват здания, захват заложников и ношение оружия. Гукасян не признал вину. 7 мае его освободили под подписку о невыезде. На "Кавказском узле" опубликована биография Андреаса Гукасяна 

"Кавказский узел" не располагает комментариями следствия относительно заявления Гукасяна.

Напомним, что вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения  "Учредительный парламент"удерживал здание ППС в Ереване с 17 по 31 июля 2016 года.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов". 

Примечание:

"Садоян и Карагезян получили условные сроки по делу о беспорядках в Ереване", "Сторонник «Сасна Црер» Нарек Саргсян прекратил голодовку", "Ереванский суд отказался освободить четырех обвиняемых в противодействии полиции".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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