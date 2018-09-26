26 сентября 2018, 00:11
Закрыто дело о насилии против демонстрантов в Ереване
Следствие прекратило дело о применении силовиками насилия против активистов и журналистов в ереванском районе Сари Таг, заявив об отсутствии обвиняемых.
Как информировал "Кавказский узел", в ночь с 29 на 30 июля 2016 года в районе Сари Таг в ходе произошло столкновение демонстрантов с полицией, в ходе которого пострадали и журналисты.
Несколько жителей Сари Тага были арестованы и обвинены в применении насилия в отношении представителей власти. 8 июня этого года суд постановил отпустить на свободу четырех жителей ереванского района Сари Таг, обвиненных в беспорядках во время захвата здания полка полиции отрядом "Сасна Црер". 27 июня были отпущены под подписку о невыезде еще трое.
Лидер "Конструктивной партии Армении" Андриас Гукасян сообщил, что 25 сентября получил письмо от Специальной следственной службы (ССС) Армении. Следствие известило о прекращении дела о насилии против мирных демонстрантов в районе Сари Таг 29 июля 2016 года. Причиной этого названо отсутствие обвиняемых.
"В связи с этим публикую фотографии полицейских в штатском, которые в тот день применяли насилие в отношении граждан", - написал Андриас Гукасян на своей странице в Facebook в записи под заголовком "Позор ССС".
"Кавказский узел" не располагает комментариями следствия относительно заявления Гукасяна.
Напомним, что вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения "Учредительный парламент", удерживал здание ППС в Ереване с 17 по 31 июля 2016 года.
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Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"