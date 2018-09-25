25 сентября 2018, 23:02

Жители Махачкалы добились остановки незаконного строительства

Прокуратура приостановила строительство в Советском районе Махачкалы, против которого выступают жители улицы Нурадилова. 

В ходе прокурорской проверки коллективного обращения местных жителей о незаконном строительстве были выявлены нарушения градостроительного законодательства.  

"Застройщиком при отсутствии разрешительной документации возведен одноэтажный объект капитального строительства", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Дагестана. 

В ведомстве уточнили, что в Советский районный суд Махачкалы "направлено исковое заявление о приостановлении строительства до устранения нарушений".

"В настоящее время строительно-монтажные работы не ведутся", - добавили в прокуратуре. 

По состоянию на 23.00 на официальном сайте МО "Город Махачкала" нет информации о строительстве на улице Нурадилова.  

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября жители дагестанского селения Самур потребовали остановить строительство водозабора, которое, по их словам, грозит уничтожением Самурскому лесу.

Примечание:

"Жители села в Дагестане отказываются отправлять детей в старую школу", "Погорельцы из Мокока назвали полученные компенсации недостаточными", 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 сентября 2018, 23:10

25 сентября 2018, 23:02

25 сентября 2018, 22:28

25 сентября 2018, 22:15

25 сентября 2018, 21:20

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи