Жители Махачкалы добились остановки незаконного строительства

25 сентября 2018, 23:02

Прокуратура приостановила строительство в Советском районе Махачкалы, против которого выступают жители улицы Нурадилова.

В ходе прокурорской проверки коллективного обращения местных жителей о незаконном строительстве были выявлены нарушения градостроительного законодательства.

"Застройщиком при отсутствии разрешительной документации возведен одноэтажный объект капитального строительства", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

В ведомстве уточнили, что в Советский районный суд Махачкалы "направлено исковое заявление о приостановлении строительства до устранения нарушений".

"В настоящее время строительно-монтажные работы не ведутся", - добавили в прокуратуре.

По состоянию на 23.00 на официальном сайте МО "Город Махачкала" нет информации о строительстве на улице Нурадилова.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября жители дагестанского селения Самур потребовали остановить строительство водозабора, которое, по их словам, грозит уничтожением Самурскому лесу.