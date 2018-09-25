ЦИК Армении пересчитал голоса на одном участке в Ереване

25 сентября 2018, 20:47

Представители политических сил заявлений о признании недействительными итогов голосования в Совет старейшин Еревана не подавали, а по итогам пересчета на одном участке результаты голосования не изменились, сообщили в ЦИК Армении.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября в столице Армении прошли выборы в Совет старейшин Еревана. Явка на выборах составила 43,65%. Блок "Мой шаг", в который входит возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном партия "Гражданский договор", набрал на выборах 81,06% голосов. Также в Совет старейшин проходят партия "Процветающая Армения" и блок "Луйс".

Срок подачи заявления о пересчете голосов или признании итогов голосования недействительными истек в 11.00 по ереванскому времени (10.00 по мск) 25 сентября, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь ЦИК Армении Эрмине Арутюнян.

По ее словам, в установленный срок было получено одно заявление о пересчете на участке 3/5. «Хотя заявление подало неуполномоченное на это лицо, территориальная избирательная комиссия по собственной инициативе приняла решение пересчитать голоса. По итогам пересчета результаты голосования остались неизменными», - отметила Эрмине Арутюнян.

Заявлений о признании итогов голосования недействительными или голосования за другого избирателя Центризбирком не получал, добавила пресс-секретарь.

Арутюнян также отметила, что 9 из 10 территориальных избирательных комиссий получили по одной жалобе касательно процесса голосования от двух общественных организация, осуществлявших на выборах наблюдательскую миссию.

«ЦИК начал изучение представленных фактов, сведения по ним сообщим позже», - заключила Эрмине Арутюнян.

Голосование на выборах в Совет старейшин Еревана показало возросшее доверие жителей Армении к выборам. Об этом в опубликованном на "Кавказском узле" интервью рассказала советник Норвежского Хельсинкского комитета Лене Веттеланд, при этом указав на опасность акций с раздачей пиццы и на необходимость дальнейших реформ.

Напомним, наблюдатели на участках в день голосования заявили, что зафиксировали нарушения, в том числе попытки агитации и влияния на избирателей. Также наблюдателей обеспокоила раздача пиццы представителями блока Никола Пашиняна "Мой шаг" на избирательных участках в Ереване. По фактам дачи взятки в связи с выборами и попытки подкупа избирателя возбуждены четыре уголовных дела и административное производство, сообщила Генпрокуратура Армении.

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