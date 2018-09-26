Житель Кубани осужден за изнасилование ребенка в Ростове-на-Дону

26 сентября 2018, 09:20

Суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Краснодарского края, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней девочки в Ростове-на-Дону.

Преступление, в совершении которого обвинили ранее судимого 28-летнего жителя Кубани, произошло в мае на проспекте Нагибина.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 131 УК РФ, наказание по которой предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

"Мужчина... встретил незнакомую 15-летнюю местную жительницу... завел ее в безлюдное место, где совершил изнасилование... Злоумышленник был задержан спустя несколько дней на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении, опубликованном 25 сентября на сайте Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.

Обвиняемый был приговорен к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В Следкоме уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу. Комментариев защиты обвиняемого по поводу обвинений не поступало.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа следствие завершило расследование и направило в суд дело о насилии над ребенком в Волгоградской области.