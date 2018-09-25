Нальчикский гарнизонный военный суд. Фото: Пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда http://nalchikskygvs.kbr.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=254

25 сентября 2018, 19:16

Контрактник осужден в Нальчике за вымогательство и избиение призывников

Нальчикский гарнизонный военный суд назначил 3,5 года колонии военнослужащему из Моздока, который избивал своих сослуживцев-призывников и отбирал у них деньги.

Как было доказано в суде, ефрейтор, проходивший военную службу по контракту в войсковой части 23511, с июля по декабрь 2017 года неоднократно отбирал у пяти призывников имевшиеся при них наличные деньги и банковские карты и обналичивал их. Общая сумма денег, которую он получил с призывников под угрозой насилия, составила более 233 тысяч рублей, выяснили следователи.

Потерпевшие рассказали, что ефрейтор избивал их, у одного призывника отобрал мобильный телефон, а у другого – разбил телефон, когда тот отказался отдать ему деньги. Узнав о том, что стал фигурантом уголовного дела, ефрейтор не явился в часть, а уехал в Ростов-на-Дону, где был задержан через месяц.

В ходе предварительного следствия контрактник возместил материальный ущерб, причиненный сослуживцам, ходатайствовал о вынесении приговора без проведения судебного следствия. В итоге суд применил особый порядок вынесения судебного решения. Ефрейтору назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года и штрафа в размере 60 тысяч рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Главного военного Следственного Управления Следственного комитета России.

Часть, в которой служил осужденный ефрейтор, расположена в Моздоке, сообщает со ссылкой на представителя ГВСУ СКР РИА «Кабардино-Балкария».

Ранее "Кавказский узел" писал о самоубийстве в 2013 году солдата-срочника, который подвергался издевательствам, на российской военной базе в Южной Осетии. Владикавказский гарнизонный суд по этому делу вынес обвинительный приговор троим военнослужащим. Один из них получил 9,5 года колонии строгого режима, а еще двое - 2,5 и 3 года общего режима.

Примечание:

"Суд в Волгодонске вынес прецедентное решение в пользу пацифиста", "Следователи сочли суицидом смерть срочника в Ростовской области", "Родственники призывников из Чечни заявили об их избиении в Северной Осетии".

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