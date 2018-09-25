Передано в суд дело о каннибализме в Краснодаре

25 сентября 2018, 19:30

Житель Краснодара, арестованный по подозрению в каннибализме, убил свою жертву по просьбе жены, которая его приревновала, заявила прокуратура. Женщина обвинена в подстрекательстве к убийству.

"Кавказский узел" писал, что по подозрению в убийстве и расчленении женщины были задержаны 35-летний житель Краснодара и его супруга. Мужчина сознался в убийстве, но подозрение в каннибализме супруги отвергли. 2 октября 2017 года по делу о каннибализме был задержан и третий человек, лучший друг главного подозреваемого.

Жители Краснодара раскритиковали работу правоохранительных органов и вспомнили о резонансном убийстве в Кущевской, обсуждая в соцсетях сообщения о примерно 30 возможных жертвах каннибала. Однако следователи не смогли доказать причастность задержанных к этим убийствам.

По данным следствия, 8 сентября 2017 года Наталья Бакшеева и ее супруг познакомились с женщиной и стали выпивать с ней. При этом между женщинами возник конфликт, после которого Бакшеева уговорила мужа убить собутыльницу. Зарезав женщину ножом, Бакшеев расчленил ее тело, спрятав часть останков на заброшенной территории, где они выпивали, а часть забрав домой, в общежитие военного авиационного училища. О преступлении сообщили городские ремонтники, которые 11 сентября 2017 года нашли телефон Бакшеева с фотографиями, на которых он позирует с частями тела убитой.

При обыске в общежитии у Бакшеевых были изъяты части человеческого тела в солевом растворе, замороженное человеческое мясо и фрагменты пищи. В подвале общежития и рядом со зданием также были найдены человеческие останки. Генетическая экспертиза показала, что все образцы принадлежат убитой женщине.

Эксперты национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского признали Бакшееву вменяемой. Ее супруг, переведенный из-под аресту в больницу, продолжает там находиться, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

8 августа следствие сообщило о том, что обвиняемый в каннибализме переведен в больницу из-за опасного инфекционного заболевания.

Обвиняемая заставила мужа убить собутыльницу, потому что приревновала ее к нему, сообщила прокуратура. Она "осознавала, что супруг испытывает к ней сильные чувства, в силу своего слабого характера и психологического состояния находится под ее влиянием, ни в чем ей не отказывает и в связи с этим выполнит любые данные ею указания, в связи с чем потребовала от него совершить убийство", говорится в сообщении.

Женщине, которая продолжает находиться под стражей, предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству, дело передано в Прикубанский районный суд Краснодара. Уголовное дело против ее супруга из-за болезни обвиняемого выделено в отдельное производство. "Он болен открытой формой туберкулеза, а наличие данного заболевания препятствует завершению стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы", - проинформировала сегодня на своем сайте прокуратура Краснодарского края.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемых или их представителей относительно предъявленного Бакшеевой обвинения.