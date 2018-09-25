Два рабочих стали жертвами взрыва в ереванской больнице

25 сентября 2018, 19:04

В результате сегодняшнего взрыва баллона в медицинском центре "Святой Григорий Просветитель" погиб оператор кислородного центра, его коллега травмирован, сообщила полиция Армении.

42-летний рабочий Ваграм Гаспарян погиб на месте, отметили в ведомстве. Версия о взрыве баллона является предварительной, следователи уточняют причины инцидента, сказал сотрудник пресс-службы полиции корреспонденту "Кавказского узла".

Кислородный центр находится в подчинении медцентра, и там регулярно проводятся проверки, заявил корреспонденту "Кавказского узла" исполняющий обязанности директора организации Арман Овакимян. Он отметил, что погибший Ваграм Гаспарян не должен был сегодня быть на работе. "Это не его смена", - сказал Овакимян. Кроме этого, баллон, который взорвался, не принадлежит больнице "Святой Григорий Просветитель", добавил Арман Овакимян.

Ранения при взрыве кислородного баллона получил дежурный рабочий кислородной станции, который находился рядом с Гаспаряном, сообщил Овакимян. По его словам, травмы легкие, пострадавшему помогли в самом медцентре.

Ответственный за техническую безопасность в медцентре Ваче Гезалян подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Гаспарян не должен был приходить сегодня на работу, а баллон больнице не принадлежит. По его словам, причиной взрыва могло стать нарушение правил технической безопасности. Оператор не открыл баллон, не ознакомившись с надписями на нем, пояснил Гезалян.

Взрыв баллона произошел в подсобном помещении, которое находится в нескольких метрах от основного здания медцентра, однако работа больницы не была приостановлена, отметил Ваче Гезалян. "Наши баллоны рассчитаны на атмосферное давление (150 метров), а тот, что взорвался - на 45", - отметил Гезалян. Он сообщил, что последняя экспертиза кислородных баллонов проводилась в медцентре за месяц до взрыва.