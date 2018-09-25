25 сентября 2018, 12:12

Восемь человек остаются в больницах после аварии на трассе "Дон"

Пострадавшие в столкновении автобусов, ехавших в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию, находятся в больницах Воронежа, трое из них — в тяжелом состоянии. 

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября на трассе "Дон" в Воронежской области столкнулись два автобуса, один из которых следовал в Ставропольский край, второй — в Карачаево-Черкесию. После аварии погибли пять человек, в том числе одна скончалась в больнице, 23 пострадали. 19 сентября в больницах после ДТП оставались девять человек. По состоянию на 20 сентября тело одного человека оставалось неопознанным, личности четырех погибших установлены.

Один из пострадавших в аварии выписан из больницы домой, восемь человек продолжают лечение в стационарах, сообщил сегодня со ссылкой на сотрудника департамента здравоохранения Воронежской области "Интерфакс-Юг".

"На 24 сентября на стационарном лечении в (Воронежской больнице скорой помощи N10) находились шесть человек. Состояние здоровья двоих пациентов оценивается как тяжелое", — цитирует сообщение сотрудника регионального департамента "РИА Новости". Два человека находятся в больнице скорой медицинской помощи № 1: состояние здоровья одного из них врачи оценили как тяжелое, другой находится в удовлетворительном состоянии — отметил сотрудник ведомства.

Примечание:

"Пострадавшие в ДТП с автобусом на Кубани выписаны из больницы", "12 человек эвакуированы из загоревшегося автобуса в Сочи", "Шесть ставропольских студентов пострадали в аварии". 

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