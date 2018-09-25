Число отравившихся в детских садах Грузии увеличилось

25 сентября 2018, 09:35

За сутки 24 сентября было госпитализировано шесть воспитанников детских садов Имеретии. С конца прошлой недели количество отравившихся составило не менее 32 детей.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 сентября одиннадцать воспитанников детского сада в Имеретии были госпитализированы с отравлением.

Четверо детей уже выписаны из больницы, остальные продолжают лечение в клинике Кутаиси, пишет 24 сентября "Спутник-Грузия".

Всего по данным на 22 сентября в больницы с признаками отравления попали 26 воспитанников шести детских садов, передает со ссылкой на замглавы управления объединения детских садов Цхалтубского района Нино Кечукидзе издание.

С симптомами интоксикации из Цхалтубо в кутаисскую клинику в ночь на 24 сентября доставили еще шестерых детей, сообщает со ссылкой на главу отделения инфекционных заболеваний Нугзара Маглакелидзе "Грузия-онлайн".

У детей подозревают кишечную инфекцию шигеллез, причиной которой могут быть овощи или молочные продукты, добавил он.

Правоохранители начали расследование по делу отравления воспитанников детских садов района Цхалтубо, передает со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии телекомпания Imedi.

Уголовное дело возбуждено по статье об изготовлении, ввозе или реализации опасной для жизни или здоровья человека продукции либо незаконном использовании этикеток на такую продукцию, максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы, уточнило ведомство.