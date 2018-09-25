25 сентября 2018, 07:58

Водители Армении потребовали разрешить им въезд в Россию

Руководство Минтранса Армении направило российской стороне просьбу увеличить количество разрешений на въезд для водителей, занимающихся нерегулярными пассажироперевозками в Армении, после акции протеста.

Водители потребовали продлить им закончившиеся разрешения на въезд на территорию России на акции протеста, которая прошла 24 сентября у здания Минтранса в Ереване.

Недовольство водителей также вызвали итоги тендера на организацию регулярных пассажироперевозок, передает 24 сентября "Вестник Кавказа". 

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении в конце мая сообщило о новом порядке осуществления пассажирских перевозок из Армении в Россию в соответствии с заключенным соглашением между правительствами двух стран "О международном автомобильном сообщении". Нововведения предполагают, что водители из Армении, которые занимаются нерегулярными пассажироперевозками, должны получать разрешение на въезд в Россию перед каждым рейсом, передает "Российско-армянское информационное агентство". 

"Мы уже обратились к российской стороне, чтобы нам предоставили новый объем разрешений на въезд", - цитируют заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий Армена Памбухчяна "Новости-Армения".

Памбухчян также пообещал рассмотреть жалобы на организацию тендера водителей, передает arka.am.

Напомним, "Кавказский узел" писал об акции протеста частных перевозчиков, недовольных тем, что их автобусам не позволяют пересекать российскую границу из-за отсутствия межгосударственной лицензии, которая прошла 4 июня в Ереване. Около ста представителей компаний потребовали пересмотреть систему выдачи лицензий.

Примечание:

"Жители Масиса требуют освободить мэра из-под стражи", "Армянские активисты сорвали суд над Жирайром Сефиляном", "Студенты университета в Ереване потребовали отставки ректора".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 сентября 2018, 08:34

25 сентября 2018, 07:58

25 сентября 2018, 06:53

  • Защита Владислава Ильинского обвинила ставропольских силовиков в фальсификации дела

    Кисловодский городской суд продлил срок содержания под стражей сроком до 28 октября жителю Ставрополья Владиславу Ильинскому, обвиненному в хранении оружия и наркотиков. Защита Ильинского подала жалобу на решение о продлении стражи. Также защита добивается привлечения к уголовной ответственности оперативных сотрудников за совершение в отношении Ильинского противоправных действий, фальсификацию доказательств по административному и уголовным делам, за незаконное и необоснованное возбуждение в отношении него уголовных дел.

25 сентября 2018, 05:54

  • Жители Тбилиси пожаловались на рост цен на хлеб

    Из-за роста цен на газ в Тбилиси стали повышаться цены на хлебобулочные изделия. Местные жители отметили, что даже небольшое повышение "бьет по карману", а пенсионеры пожаловались на рост цен на фоне неизменных пенсий.

25 сентября 2018, 04:58

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи