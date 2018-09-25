Водители Армении потребовали разрешить им въезд в Россию

25 сентября 2018, 07:58

Руководство Минтранса Армении направило российской стороне просьбу увеличить количество разрешений на въезд для водителей, занимающихся нерегулярными пассажироперевозками в Армении, после акции протеста.

Водители потребовали продлить им закончившиеся разрешения на въезд на территорию России на акции протеста, которая прошла 24 сентября у здания Минтранса в Ереване.

Недовольство водителей также вызвали итоги тендера на организацию регулярных пассажироперевозок, передает 24 сентября "Вестник Кавказа".

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении в конце мая сообщило о новом порядке осуществления пассажирских перевозок из Армении в Россию в соответствии с заключенным соглашением между правительствами двух стран "О международном автомобильном сообщении". Нововведения предполагают, что водители из Армении, которые занимаются нерегулярными пассажироперевозками, должны получать разрешение на въезд в Россию перед каждым рейсом, передает "Российско-армянское информационное агентство".

"Мы уже обратились к российской стороне, чтобы нам предоставили новый объем разрешений на въезд", - цитируют заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий Армена Памбухчяна "Новости-Армения".

Памбухчян также пообещал рассмотреть жалобы на организацию тендера водителей, передает arka.am.

Напомним, "Кавказский узел" писал об акции протеста частных перевозчиков, недовольных тем, что их автобусам не позволяют пересекать российскую границу из-за отсутствия межгосударственной лицензии, которая прошла 4 июня в Ереване. Около ста представителей компаний потребовали пересмотреть систему выдачи лицензий.