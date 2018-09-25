Жители Сочи выступили в защиту особо охраняемых природных территорий

25 сентября 2018, 04:58

На общественных слушаниях о снятии статуса особо охраняемых природных территорий с 31 памятника природы в Сочинском национальном парке жители города выступили резко против инициативы. По мнению сочинцев, после снятия статуса с природных объектов их просто уничтожат.

Как писал "Кавказский узел", в 2013 году представители общественных организаций и политических партий в Сочи выступили против снятия с 28 объектов природы статуса особо охраняемых природных территорий. На очередных общественных слушаниях в 2014 году аналогичное предложение также было подвергнуто критике.

24 сентября в администрации Адлерского района Сочи состоялись общественные обсуждения в форме слушаний по снятию статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с 31 памятника природы на территории национального парка Сочи, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители, которые присутствовали на обсуждении.

В списке заявленных к снятию статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения такие объекты, как "Агво-Ацкий комплекс (Белые скалы)", "Агурские водопады", "Аибгинское эталонное коренное насаждение","Алек-Ацкий участок", "Ахунская пещера", "Безымянный комплекс лесного и горного ландшафта", "Бук восточный, Ацкий лесной массив", "Водопад Безымянный", "Воронцовская пещерная система", "Гора Большой Ахун", "Дзыхринское ущелье", "Комплекс лесного горного ландшафта", "Краснополянский лесной массив", "Кудепстинский каньон", "Кудепстинский самшитовый участок", "Лесные культуры дуба изменчивого с плантациями дуба пробкового", "Мамедова щель", "Назаровская пещера", "Насаждения самшита", "Рододендроновый участок", "Роща дубово-буковая", "Роща каштана", "Роща сосны пицундской", "Самшит колхидский", "Самшитовая роща", "Тиссо-самшитовые насаждения", "Ущелье Ахцу", "Хостинский известковый каньон", "Юбилейный лесной массив", "Сосна итальянская (80-летняя)", "Секвойя гигантская (15 деревьев)".

Глава города Сочи на основании заявки министерства природных ресурсов Краснодарского края создал комиссию, в которую вошли исполнители заказа из НИИ "Кубанский государственный аграрный университет им.И.Т.Трубилина", чиновники мэрии и местные жители.

Многие из заявленных объектов не соответствуют статусу особо охраняемых

По словам члена комиссии, директора НИИ "Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина" Леонида Ярмака, "в настоящий момент статус памятников природы регионального значения имеют более 350 объектов в Сочи".

"Многие их них не соответствуют данному статусу, так как утратили свою ценность, разрушены природной стихией или человеческой деятельностью. Около 70 памятников природы расположены на других ООПТ с большей площадью. Нахождение одних ООПТ на территории других затрудняет их учёт и охрану", - сказал он на слушаниях.

Он также отметил, что расположение памятников природы регионального значения на территории ООПТ федерального значения вообще исключает возможность проведения государственного экологического контроля силами региональных природоохранных служб, так как эти вопросы входят в компетенцию Министерства природных ресурсов Российской Федерации, поэтому и проводятся данные слушания.

Как только статус ООПТ будет снят, сразу начнутся стройки

Жители Сочи отвергли все попытки снять статус с природных объектов и назвали организацию слушаний "очередной попыткой захвата природных объектов Сочи под личные нужды чиновников".

"Вместо заявленных 20 членов комиссии в президиуме мы видим только семь человек. Отсутствует председатель комиссии Наталья Клейменова", - отметил член комиссии, эколог, член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Владимир Кимаев. Он предложил считать слушания нелегитимными из-за нарушенного регламента.

Против снятия статуса ООПТ выступила председатель ТОС "Псоу" Наталья Калиновская.

"Оставьте нам и нашим потомкам право на чистый воздух и сочинскую природу. Мы ее вам не отдадим!" - заявила она на слушаниях.

"Снимать охранный статус с памятников природы местного значения категорически нельзя, так как он запрещает строить какие-либо объекты и сдавать в аренду под кафе и рестораны данные территории и их охранные зоны", - заявила на слушаниях член Общественного экологического и градостроительного совета Сочи Алла Юсупова.

По ее словам, если только это произойдет, сразу начнутся стройки

"Нам обосновывают данные действия передачей в вышестоящие структуры, но тогда мы даже не сможем контролировать и влиять, как жители Сочи, на губительные процессы, которые там могут происходить", - сказала она.

"Мы имеем горький опыт с парком "Южные культуры", часть которого была изъята и передана в федеральную собственность под олимпийское строительство, после чего мы потеряли часть этого парка в виде платановой аллеи", - сказала на слушаниях инженер-гидрогеолог Людмила Ершова.

Во время подготовки к Олимпиаде в Сочи у дендрологического парка "Южные культуры" были изъяты земли Платановой аллеи. Дорога аллеи была разрушена тяжелогрузами, также были спилены два огромных платана, что спровоцировало акции протеста горожан. В июне 2014 года земли были возвращены парку. Кроме того, в 2013 году в районе парка был построен асфальтобетонный завод, что также вызвало протесты местных жителей. В мае 2015 года попечительский совет парка заявил о нарушениях при ремонте на его территории.

По ее словам, жители Сочи боятся потерять указанные природные объекты.

Против снятия статуса особо охраняемых природных территорий высказался на слушаниях доктор биологических наук Анатолий Кудактин. Он считает, что эти природные объекты, наоборот, нужно поставить на еще более высокий уровень и объявить "заповедными".

"Переместив памятники природы регионального значения в подведомственность федералов, мы их навсегда потеряем, потому что утратим даже право контроля за происходящим там. Все будет решаться наверху, а не нами", - сказал на слушаниях эколог Евгений Витишко.

Лидер партии "Яблоко" в Сочи Ирэн Ильенкова также выступал против снятия статуса охраны с памятников природы.

"За день до этих слушаний, в воскресенье 23 сентября, рано утром произошло событие, которое взбудоражило весь город. Были спилены красавцы-платаны на центральной аллее города... Эти платаны простояли почти сто лет и вдруг по чьей-то указке были спилены под корень", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, природные объекты, расположенные удаленно от города, окажутся беззащитны.

"Мы там не можем стоять круглосуточно и контролировать все деревья, взятые под охрану. Те, кто обязан это делать, и имеют охранные обязательства, этим не занимаются. На общественных слушаниях горожан опять унизили, предоставив совершенно сырой и неполный отчет по комплексному обследованию особо охраняемых природных территорий регионального значения. Общественные слушания по изменению границ, площади и снятии правового статуса были сорваны неподготовленной стороной - исполнителями заказа", - сказала она.

"В 2013 году часть объектов должна была быть обследована и поставлена на кадастровый учет, но к 2018 году на территории обозначенных объектов выросли хозяйственные постройки, развернули свою деятельность развлекательные парки..., часть природных территорий была утрачена", - также сообщила она.

"Слушания нельзя считать состоявшимися, так как общественность справедливо возмутилась самой постановкой вопроса о снятии охранного статуса с памятников природы", - заявила в заключении обсуждения член комиссии от Русского географического общества Юлия Набережная.