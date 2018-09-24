Несовершеннолетняя активистка в Азербайджане заподозрена в самоуправстве

24 сентября 2018, 22:17

17-летняя азербайджанская активистка, которая ранее заявляла о преследовании за участие в кампании "Расскажем о диктаторе", стала подозреваемой по делу о самоуправстве после публикации видеосюжета из поликлиники. Об этом она сообщила после вызова в полицию. Эксперт в области прав медиа Алескер Мамедли считает, что это уголовное дело не имеет перспектив.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля партия Народного фронта Азербайджана сообщила об исчезновении 17-летней активистки после митинга, состоявшегося 31 марта. Информация об исчезновении девушки распространилась в соцсетях, и 5 апреля группа активистов объявила о начале кампании за ее освобождение. Первоначально девушка в своем видеообращении в Facebook сообщила, что жила у подруги из-за проблем со здоровьем, однако позднее заявила, что ее пять дней держали в подвале одной из силовых структур Азербайджана из-за участия в кампании "Расскажем о диктаторе".

Несовершеннолетняя азербайджанская активистка рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что стала фигуранткой уголовного дела о самоуправстве после того, как выложила в Интернет видеосъемки из поликлиники №19 в Ясамальском районе Баку.

21 сентября девушка была вызвана в 29-е отделение Ясамальского районного управления полиции. По словам Фатимы, она находилась в полиции более четырех часов. "Меня отпустили. Однако в отношении меня начато расследование по статье 322.1 (самоуправство) УК Азербайджана. Меня без адвоката допрашивали 4,5 часа. Я якобы незаконно вела запись, нарушила деятельность поликлиники в течение одного часа. Но я там была всего 20 минут, и мои записи касались конкретного человека, имеющего жалобу на поликлинику. Мне грозит штраф в 500 манат (300 долларов) или шестимесячное тюремное заключение. Меня отпустили, но сказали, что еще будут вызывать", - заявила активистка.

Она рассказала, что в начале сентября пришла в поликлинику вместе с пациенткой, которая пожаловалась, что не получает полагающийся ей за счет государства инсулин.

«Это женщина больна сахарным диабетом. Она пожаловалось, что с мая не может получить полагающийся ей инсулин. Мы пришли с ней к главврачу поликлиники, чтобы выяснить причины этого. Главврач поначалу сказал, что выяснит причины. Он говорил, что, возможно, это временное явление, и вопрос будет решен. Но потом он стал требовать от меня прекратить видеозапись, утверждая, что я не имею права без его разрешения вести запись. Он вывел меня из кабинета и вместе с еще тремя сотрудницами пытался отобрать у меня мобильный телефон, на который я записывала происходящее», - рассказала девушка.

Она сумела отстоять запись и 7 сентября выложила видеорепортаж на канале Azad soz (Свободное слово) в YouTube. По данным на 23.00 (22.00 по мск) 24 сентября видео продолжительностью 2,5 минуты набрало 2 872 просмотра.

На видео сначала говорит женщина, представляемая как пациентка поликлиники. По ее словам, с мая она не получает инсулин. Далее снят разговор этой женщины в кабинете главврача поликлиники. Главврач говорит сначала, что выяснит причины невыдачи лекарства. Однако потом он требует прекращения видеозаписи, после чего возникает словесная перепалка, передает корреспондент «Кавказского узла», который перевел разговоры с азербайджанского языка.

По словам девушки, главврач пожаловался на нее в полицию, обвинив в самовольном ведении записи. Сама активистка не считает себя виновной. По ее мнению сотрудники поликлиники не должны были мешать ей вести видеозапись.

«Самоуправство – это нанесение вреда здоровью людей, лишая их лекарств», - сказала активистка.

Она отметила, что у нее нет адвоката. «Но я консультировалась с правозащитниками, и они, в свою очередь, советовались с юристами. Мне сказали, что если будет предъявлено обвинение и дело пойдет в суд, мне найдут адвоката», - добавила девушка.

Получить комментарии в поликлинике №19 Баку корреспонденту «Кавказского узла» не удалось. В приемной главврача сказали, что его «нет на месте», и рекомендовали обратиться к завотделения, дав его номер телефона. Однако и по этому номеру дважды передавали телефон разным лицам, а потом вовсе отказались от комментариев, рекомендовав обратиться к главврачу. При этом конфликт активистки с главврачом по поводу видеосъемки в поликлинике подтвердили.

В пресс-службах МВД и Минздрава Азербайджана воздержались от комментариев, сославшись на отсутствие информации об инциденте.

Поликлиника - общественное учреждение, и на нее не распространяются ограничения в законодательства, касающиеся защиты частной жизни, прокомментировал ситуацию эксперт в области права медиа, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли.

По его словам, ничего противозаконного в съемке главврача и других сотрудников учреждения нет. «Другое дело, если на кадры попадают пришедшие в поликлинику за медицинской помощью другие лица, если они не дали разрешения на съемку. Но в данном случае - я смотрел это видео - помимо жалобщицы на кадрах других пациентов нет», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Алескер Мамедли.

На вопрос, можно ли привлечь к уголовной ответственности лицо, не достигшее 18 лет, эксперт ответил утвердительно. Однако несовершеннолетие считается смягчающим обстоятельством, добавил Мамедли.

По его мнению, юридически это дело не имеет перспектив. «Если исходить из права, то это расследование должно завершиться закрытием дела в связи с отсутствием события преступления. Но предугадать действия правоохранителей, когда дело касается журналистов и активистов очень сложно», - заметил эксперт.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказским узлом" освещаются на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал статью "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".