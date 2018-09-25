Мать азербайджанского активиста заявила о его заключении в карцер из-за чтения книги

25 сентября 2018, 01:00

В Азербайджане содержащийся в тюремном заключении активист Гияс Ибрагимов пожаловался на заключение его в карцер из-за чтения книги после начала времени ночного сна. В Пенитенциарной службе заявили о нарушении Ибрагимовым распорядка, однако факт заключения в карцер отрицают.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2016 года Гияса Ибрагимова и его единомышленника Байрама Мамедова суд приговорил к десяти годам тюрьмы, признав их виновными в незаконном обороте наркотиков. 18 декабря 2017 года суд в Баку добавил три месяца к сроку заключения активиста Гияса Ибрагимова, а его отец Гасан Ибрагимов получил 1,5 года исправительных работ. Оба были признаны виновными в неуважении к суду во время апелляционного разбирательства по делу активиста.



Активисты сочли это местью за граффити на постаменте памятника Гейдару Алиеву в виде надписей: "Qul bayramınız mübarək!" (Поздравляем с праздником рабов!) и "F...k the system!" (Долой систему!).

Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 24 сентября мать Ибрагимова Шура Амирасланова, ее сын 23 сентября, позвонив домой, сообщил о заключении его в карцер на девять часов днем ранее.

По словам Амираслановой, поздно вечером 21 сентября после отбоя для ночного сна ее сын под светом фонаря читал книгу. Однако двое надзирателей, приказали ему спать и отметили, что он совершил нарушение, после чего активист выключил фонарь.

«Тем не мене, на следующее утро надзиратели пожаловались заместителю начальника колонии, что Гияс якобы не подчинился им. После этого Гияса на девять часов заключили в карцер. Его поместили в камеру с нечистотами без сидячего места. Все это время он простоял там, - отметила Амирасланова. - Гияс сказал, что в других бараках после отбоя включают фонари и нигде не написано, что этого делать нельзя. Гияс выразил несогласие замначальнику, на что тот сказал, что читать можно в библиотеке. Но Гияс говорит, что библиотеку открывают в день на 1-2 часа. Он считает, что в функционировании библиотеки администрация не заинтересована, поскольку на ней не заработаешь".

По словам же начальника отдела общественных связей Пенитенциарной службы Мехмана Садыгова, Ибрагимов нарушил распорядок.

Как отметил Садыгов, согласно внутренним правилам, с 22.00 по 06.00 время сна осужденных, и в это время не допускаются действия, нарушающие покой заключенных. "Гияс Ибрагимов нарушил это правило. Утверждения о запрете на чтение книг не верны. Напротив, в учреждениях по отбыванию наказания поощряют заключенных к чтению. В колонии номер 2 очень богатая библиотека", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Садыгов.

При этом он отметил, что Ибрагимова не заключали в карцер, "а просто сделали замечание в связи с нарушением дисциплины".

Глава Центра мониторинга заключенных, бывший "узник совести" Эльшан Гасанов в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" сказал, что действительно, согласно правилам, после отбоя все действия в бараках должны прекратиться.

"Однако на практике часто это не соблюдается. Особенно в жаркое время. Сейчас сентябрь, но по вечерам очень душно, особенно в помещениях. В таких условиях спать невозможно, и многие выходят во двор, чтобы не сразу ложиться и побыть некоторое время на воздухе. Администрация, как правило, делает такие поблажки. Без этого невозможно. Но в отношении Гияса и арестованного вместе с ним Байрама с самого начала есть предвзятость, и это связано с политическим характером их дела", - сказал Гасанов.

По словам правозащитника, за бодрствование и чтение книги после отбоя согласно внутренним правилам колонии не назначают наказание в виде заключения в штрафную камеру. "За такое нарушение полагается максимум выговор или лишение очередной встречи с родными", - пояснил Гасанов, сам в свое время отбывавший тюремное наказание.

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