24 сентября 2018, 21:16

Васильев уволил арестованного Эфендиева

Исмаил Эфендиев сегодня освобожден от должности замруководителя администрации главы и правительства Дагестана. В Минтруда Дагестана в рамках расследования дела Эфендиева проведены обыски, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября сотрудники ФСБ задержали Исмаила Эфендиева по делу о превышении полномочий и доставили его на допрос. 23 сентября Советский райсуд Махачкалы арестовал Эфендиева на десять дней до предъявления обвинения.

Источники предположили, что задержание Исмаила Эфендиева может быть связано с его деятельностью на посту руководителя администрации бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова или на посту министра труда и социального развития республики.

Владимир Васильев подписал сегодня указ об отставке Исмаила Эфендиева с должности замруководителя администрации главы и правительства Дагестана. Указ размещен на сайте главы республики.

22 сентября силовики провели обыски в Минтруда Дагестана, в ходе которых произвели выемку документов, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, силовики не обошли вниманием и кабинет врио главы Минтруда Расула Ибрагимова. Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении Исмаила Эфендиева, отметил источник, слова которого привело РИА "Дербент".

В общей сложности из Минтруда в ходе обыска силовики увезли около двух десятков коробок с документами, передал со ссылкой на свои источники "Черновик".

Эфендиев в 1991 году был назначен председателем Госкомитета Дагестана по занятости и труду, в 1994 году получил ранг министра занятости и труда республики, а с 1997 по 2013 год был министром труда и социального развития Дагестана. В марте 2013 года, после прихода Рамазана Абдулатипова, был переведен в его администрацию, которую затем возглавил. На должность замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Эфендиев был переведен 8 ноября 2017 года, передает РИА "Дагестан".

С января 2018 года в Дагестане проводятся масштабные кадровые чистки, новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Следствие потребовало продлить арест дагестанских чиновников", "Старший прокурор показательно уволен в Дагестане", "Верховный суд Дагестана отказался освободить Танку Ибрагимова".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 сентября 2018, 22:50

24 сентября 2018, 22:48

  • Защита Казима Нурмагомедова добилась отвода судьи

    Житель Дагестана Казим Нурмагомедов, арестованный по обвинению в пособничестве боевикам после вызволения сына из ИГ*, жалуется на проблемы со здоровьем в СИЗО. Новый судья для рассмотрения дела пока не назначен, рассказал "Кавказскому узлу" адвокат.

24 сентября 2018, 22:17

  • Несовершеннолетняя активистка в Азербайджане заподозрена в самоуправстве

    17-летняя азербайджанская активистка, которая ранее заявляла о преследовании за участие в кампании "Расскажем о диктаторе", стала подозреваемой по делу о самоуправстве после публикации видеосюжета из поликлиники. Об этом она сообщила после вызова в полицию. Эксперт в области прав медиа Алескер Мамедли считает, что это уголовное дело не имеет перспектив.

24 сентября 2018, 22:01

  • Лингвист раскритиковала выводы экспертизы по делу Хазбиева

    Московский лингвист Юлия Сафонова на суде по делу ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева подвергла сомнениям корректность психолингвистической экспертизы, выводы которой были положены в основу обвинения. Суд отклонил ходатайство защиты Хазбиева о вызове в суд дознавателя.

24 сентября 2018, 21:16

  • Васильев уволил арестованного Эфендиева

    Исмаил Эфендиев сегодня освобожден от должности замруководителя администрации главы и правительства Дагестана. В Минтруда Дагестана в рамках расследования дела Эфендиева проведены обыски, сообщили источники в правоохранительных органах.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи