Васильев уволил арестованного Эфендиева

24 сентября 2018, 21:16

Исмаил Эфендиев сегодня освобожден от должности замруководителя администрации главы и правительства Дагестана. В Минтруда Дагестана в рамках расследования дела Эфендиева проведены обыски, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября сотрудники ФСБ задержали Исмаила Эфендиева по делу о превышении полномочий и доставили его на допрос. 23 сентября Советский райсуд Махачкалы арестовал Эфендиева на десять дней до предъявления обвинения.

Источники предположили, что задержание Исмаила Эфендиева может быть связано с его деятельностью на посту руководителя администрации бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова или на посту министра труда и социального развития республики.

Владимир Васильев подписал сегодня указ об отставке Исмаила Эфендиева с должности замруководителя администрации главы и правительства Дагестана. Указ размещен на сайте главы республики.

22 сентября силовики провели обыски в Минтруда Дагестана, в ходе которых произвели выемку документов, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, силовики не обошли вниманием и кабинет врио главы Минтруда Расула Ибрагимова. Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении Исмаила Эфендиева, отметил источник, слова которого привело РИА "Дербент".

В общей сложности из Минтруда в ходе обыска силовики увезли около двух десятков коробок с документами, передал со ссылкой на свои источники "Черновик".

Эфендиев в 1991 году был назначен председателем Госкомитета Дагестана по занятости и труду, в 1994 году получил ранг министра занятости и труда республики, а с 1997 по 2013 год был министром труда и социального развития Дагестана. В марте 2013 года, после прихода Рамазана Абдулатипова, был переведен в его администрацию, которую затем возглавил. На должность замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Эфендиев был переведен 8 ноября 2017 года, передает РИА "Дагестан".

С января 2018 года в Дагестане проводятся масштабные кадровые чистки, новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".