Пять человек пострадали после ДТП в Карачаево-Черкесии

24 сентября 2018, 22:50

В результате автомобильной аварии с участием двух легковых автомобилей в Карачаево-Черкесии пострадали пять человек.

ДТП произошло сегодня на 219-м километре автодороги Майкоп - Зеленчукская.

"Водитель автомобиля BMW 316, 19-летний житель села Уруп, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Cefiro", - сообщил представитель пресс-службы Главного управления МВД по Карачаево-Черкесии, которого цитирует "Интерфакс-Юг".

По его данным, в результате ДТП травмы получили пять человек, госпитализация потребовалась лишь одному из них.

По состоянию на 20.45 на сайтах Главного управления МВД и МЧС по Карачаево-Черкесии нет информации о дорожной аварии на трассе Майкоп - Зеленчукская.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что мировой судья из Урупского района Карачаево-Черкесии попал под следствие после ДТП, в котором погибли два человека.