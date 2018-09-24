24 сентября 2018, 22:50
Пять человек пострадали после ДТП в Карачаево-Черкесии
В результате автомобильной аварии с участием двух легковых автомобилей в Карачаево-Черкесии пострадали пять человек.
ДТП произошло сегодня на 219-м километре автодороги Майкоп - Зеленчукская.
"Водитель автомобиля BMW 316, 19-летний житель села Уруп, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Cefiro", - сообщил представитель пресс-службы Главного управления МВД по Карачаево-Черкесии, которого цитирует "Интерфакс-Юг".
По его данным, в результате ДТП травмы получили пять человек, госпитализация потребовалась лишь одному из них.
По состоянию на 20.45 на сайтах Главного управления МВД и МЧС по Карачаево-Черкесии нет информации о дорожной аварии на трассе Майкоп - Зеленчукская.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что мировой судья из Урупского района Карачаево-Черкесии попал под следствие после ДТП, в котором погибли два человека.
"Установлены личности погибших в ДТП на трассе "Дон", "Следком Карачаево-Черкесии потребовал лишить статуса судьи участника резонансного ДТП", "Суд в Карачаево-Черкесии оставил в силе приговор виновнику крупного ДТП".
24 сентября 2018, 22:50
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Пять человек пострадали после ДТП в Карачаево-Черкесии
В результате автомобильной аварии с участием двух легковых автомобилей в Карачаево-Черкесии пострадали пять человек.
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