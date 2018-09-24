К безуспешным поискам подростка в Волгоградской области привлечены волонтеры

24 сентября 2018, 15:27

Полиция, казаки и волонтеры четвертый день ищут 16-летнюю студентку Еланского аграрного колледжа. Следком возбудил дело по статье об убийстве.

По данным следствия, девушка пропала утром 20 сентября пропала в Жирновском районе Елани. Она "пришла на занятия в Еланский аграрный колледж... Однако на учебные занятия девочка не пошла, пояснив сокурсникам, что пойдет домой, после чего пропала", - сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета Волгоградской области на своем сайте.

Днем друзья и родители пытались дозвониться ей на сотовый телефон, однако она не отвечала, в 17 мск 20 сентября телефон уже был отключен. После того, как родители не смогли разыскать дочь самостоятельно, они обратились к правоохранителям, приводят слова и.о. старшего помощника руководителя ведомства Юлия Лисеева "Новости Волгограда".

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, уточнил следком.

Поиски пропавшей в Елани девушки продолжаются, привлечены "опытные следователи-криминалисты аппарата следственного управления, оперативные сотрудники ОМВД России по Еланскому району и главка МВД, а также волонтеры из числа местных жителей и казачьи дружины", - пишет со ссылкой на представителя регионального Следственного комитета v1.ru.

"Кавказский узел" писал, что 16 марта после празднования в одном из торговых центров в Волжском своего дня рождения пропал 15-летний подросток.