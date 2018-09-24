24 сентября 2018, 12:52

Врачи рассказали о состоянии освобожденных в Волгограде заложников

Заложница, освобожденная силовиками в Волгограде, находится в реанимации, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Как информировал "Кавказский узел", 22 сентября жительница Волжского и ее маленький сын были взяты в заложники и избиты местным жителем. После освобождения они были госпитализированы . Удерживавшего их человека задержали правоохранители.

Женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации, состояние ребенка стабильное, сообщил сегодня со ссылкой на сотрудника комитета здравоохранения Волгоградской области ТАСС.

По официальным данным, пострадавшая познакомилась с жителем поселка Гумрак после переписки в социальных сетях, он пригласил ее в гости вместе с шестилетним сыном. Задержанный был уже дважды судим за кражу и грабеж, сообщило сегодня управление МВД по Волгограду на своем сайте.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, задержанный взят под стражу. "Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде ареста", - уточняется в сообщении.

Комментариев подозреваемого или его представителей пока не поступало.

Примечание:

"Пять человек стали жертвами ДТП в Волгоградской области", "Жители Гумрака потребовали решить коммунальные проблемы поселка", "Волгоградский активист вышел на пикет против строительства мусорного полигона".

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