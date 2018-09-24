Чиновники задержаны в Северной Осетии после хищения 3 миллионов

24 сентября 2018, 10:00

Задержанные, среди которых бывшая и действующая сотрудницы управлений Пенсионного фонда по Северной Осетии, с помощью поддельных документов получали пенсии умерших, предполагают правоохранители.

По версии следователей, мужчина и три женщины "незаконно формировали пенсионные дела умерших граждан, возобновляя начисление пенсий, а затем по поддельным доверенностям получали денежные средства в банке", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"При обысках в домовладениях задержанных полицейские обнаружили свыше 100 пенсионных дел, бланки пенсионных удостоверений, копии паспортов и других личных документов граждан, справки об осуществлении трудовой деятельности, доверенности на получение выплат, а также свыше 150 клише и печатей различных организаций", - приводятся сегодня слова Ирины Волк на сайте МВД России.

В числе задержанных - бывшая сотрудница клиентской службы одного из управлений пенсионного фонда РФ республики, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности по делу о мошенничестве, и действующая сотрудница другого управления пенсионного фонда, уточнила пресс-служба министерства.

"Возбуждено 6 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, ущерб по которым превысил 3 миллиона рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Часть 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также, что 15 марта стало известно о задержании директора аграрного предприятия, который, по версии следствия, получил из бюджета по госпрограмме семь миллионов рублей с помощью подложных документов.