Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших при стрельбе на свадьбе в Абхазии

24 сентября 2018, 03:51

Во время стрельбы на свадебном банкете в Сухуме женщина получила огнестрельное ранение брюшной полости, а мужчина - ранение шейного отдела позвоночника, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября в кафе "Абырлаш" в Сухуме во время свадебного банкета произошла стрельба. В результате госпитализированы мужчина и женщина.

По данным МВД Абхазии, мужчина 1985 года рождения во время свадебного банкета в Сухуме произвел несколько выстрелов, после чего скрылся. На месте происшествия найдены три гильзы и пуля, пишет 23 сентября "Спутник-Абхазия".

После проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый "был склонен к явке в правоохранительные органы", цитирует издание сообщение пресс-службы ведомства.

Врачи уточнили состояние пострадавших во время стрельбы. Женщина 1980 года рождения получила ранение брюшной полости. У нее повреждены печень, селезенка, желудок и диафрагма. После проведения хирургической операции ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Мужчина 1958 года доставлен в больнице с пулевым ранение шейного отдела позвоночника. В настоящее время он находится в отделении нейрохирургии 4-й городской больницы Сочи, сообщает издание.