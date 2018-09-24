Автомобиль Мвд Абхазии. Фото © Sputnik / Илона Хварцкия https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20180922/1025083919/dvoe-raneny-vo-vremya-besporyadochnoj-strelby-na-svadbe-v-suxume.html

24 сентября 2018, 03:51

Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших при стрельбе на свадьбе в Абхазии

Во время стрельбы на свадебном банкете в Сухуме женщина получила огнестрельное ранение брюшной полости, а мужчина - ранение шейного отдела позвоночника, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября в кафе "Абырлаш" в Сухуме во время свадебного банкета произошла стрельба. В результате госпитализированы мужчина и женщина.

По данным МВД Абхазии, мужчина 1985 года рождения во время свадебного банкета в Сухуме произвел несколько выстрелов, после чего скрылся. На месте происшествия найдены три гильзы и пуля, пишет 23 сентября "Спутник-Абхазия".

После проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый "был склонен к явке в правоохранительные органы", цитирует издание сообщение пресс-службы ведомства.

Врачи уточнили состояние пострадавших во время стрельбы. Женщина 1980 года рождения получила ранение брюшной полости. У нее повреждены печень, селезенка, желудок и диафрагма. После проведения хирургической операции ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Мужчина 1958 года доставлен в больнице с пулевым ранение шейного отдела позвоночника. В настоящее время он находится в отделении нейрохирургии 4-й городской больницы Сочи, сообщает издание.

Древний обряд стрельбы на кавказской свадьбе, считавшийся "оберегом от сглаза", давно стал элементом веселья и куража, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по Кавказу. В последнее время об этой традиции в Дагестане вспоминают все реже, поэтому стрельба на свадьбе может вскоре совсем исчезнуть из городов республики, считают опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ.

Примечание:

"Сотрудник МВД Чечни уволен за стрельбу на свадьбе", "Два сотрудника МВД Чечни уволены за стрельбу на свадьбах", "Магомед Гучигов уволен из прокуратуры после свадьбы со стрельбой".

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