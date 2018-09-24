Извержение второго по величине в мире грязевого вулкана произошло в Баку

24 сентября 2018, 06:07

Грязевой вулкан Отман-Боздаг в Карадагском районе Баку выбросил грязь на высоту 200-300 метров.

Извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло дважды в первой половине дня 23 сентября.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, высота выброса грязи составила 200-300 метров, на территории, расположенной рядом с вулканом, возникли многочисленные трещины глубиной до сорока метров, пишет "Интерфакс".

Вместе с грязью из вулкана извергся столб пламени, пишет oxu.az.

Последний раз вулкан Отман-Боздаг извергался в феврале 2017 года.

Данных о пострадавших и разрушениях в результате извержения вулкана по состоянию на 01.00 мск сегодня, 24 сентября, нет. В районе, где расположен вулкан, населенных пунктов нет.

Вулкан расположен на Апшеронском полуострове между поселками Сангачал и Гобустан. Является вторым по величине грязевым вулканом в мире. Входит в число 43 грязевых вулканов, расположенных на площади 12,322 гектара, которые распоряжением кабмина Азербайджана под №294 от 29 сентября 2011 года объявлены заповедником, сообщает "Спутник-Азербайджан".

Как писал "Кавказский узел", в апреле текущего года в Карадагском районе Баку произошло извержение грязевого вулкана Торагай.