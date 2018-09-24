Вулкан Отман-Боздаг, 23 сентября 2018 год. Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

24 сентября 2018, 06:07

Извержение второго по величине в мире грязевого вулкана произошло в Баку

Грязевой вулкан Отман-Боздаг в Карадагском районе Баку выбросил грязь на высоту 200-300 метров.

Извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло дважды в первой половине дня 23 сентября.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, высота выброса грязи составила 200-300 метров, на территории, расположенной рядом с вулканом, возникли многочисленные трещины глубиной до сорока метров, пишет "Интерфакс".

Вместе с грязью из вулкана извергся столб пламени, пишет oxu.az.

Последний раз вулкан Отман-Боздаг извергался в феврале 2017 года.

Данных о пострадавших и разрушениях в результате извержения вулкана по состоянию на 01.00 мск сегодня, 24 сентября, нет. В районе, где расположен вулкан, населенных пунктов нет.

Вулкан расположен на Апшеронском полуострове между поселками Сангачал и Гобустан. Является вторым по величине грязевым вулканом в мире. Входит в число 43 грязевых вулканов, расположенных на площади 12,322 гектара, которые распоряжением кабмина Азербайджана под №294 от 29 сентября 2011 года объявлены заповедником, сообщает "Спутник-Азербайджан".

Как писал "Кавказский узел", в апреле текущего года в Карадагском районе Баку произошло извержение грязевого вулкана Торагай.

Примечание:

"Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане", "В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана", "Экологи: Каспий столкнулся с угрозой деградации уникального биологического разнообразия".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 сентября 2018, 10:00

24 сентября 2018, 09:04

24 сентября 2018, 08:59

24 сентября 2018, 08:30

24 сентября 2018, 07:35

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи