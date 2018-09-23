Следком занялся расследованием инцидента в штабе "Процветающей Армении"

23 сентября 2018, 20:59

По факту применения насилия в отношении полицейских во время проведения обыска в одном из предвыборных штабов партии "Процветающая Армения" возбуждено уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября полиция провела обыск в одном из предвыборных штабов партии "Процветающая Армения" в административном районе Ачапняк. Обыск проводился в связи с получением правоохранителями информации о взятках. В партии заявили о политическом преследовании. Кандидат в мэры Еревана от ППА Наира Зограбян потребовала от главы полиции Валерия Осипяна либо найти ложных доносчиков, либо подать в отставку.

Сегодня в Ереване прошли выборы в Совет старейшин. На 65 мандатов претендуют 982 кандидата от 12 политических сил. Высокие шансы победить на выборах в Совет старейшин Еревана имеет блок Никола Пашиняна "Мой шаг", а также партия "Процветающая Армения" и блок "Луйс", отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Уголовное дело возбуждено на основании рапорта инспектора полиции об инциденте, произошедшем 22 сентября около 18.00 по адресу улица Башиджаняна 188/5 в Ереване, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказскому узлу" представитель Следственного комитета Армении.

Согласно рапорту силовиков, "координирующий работу штаба Г.Г. призвал собравшихся у входной двери людей ворваться в помещение и забрать изъятое правоохранителями видеозаписывающее устройство".

"Г.Г. спровоцировал потасовку, повредил дверь, что позволило порядка 30-40 человек ворваться в помещение и воспрепятствовать действиям полицейских. В ходе этой толкотни было применено насилие в отношении полицейских, которое сопровождалось нецензурной бранью", - отметил сотрудник пресс-службы Следственного комитета.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 316 ч.1 УК РА (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок не свыше пяти лет.

По состоянию на 20.45 мск на сайте Следственного комитета Армении нет информации об инциденте во время обыска в предвыборном штабе партии "Процветающая Армения".

Напомним, по фактам дачи взятки и попытки подкупа избирателя на выборах в Совет старейшин Еревана ранее было возбуждены четыре уголовных дела.

Новости о ходе предвыборной кампании и о ходе голосования на выборах в Совет старейшин Еревана публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ереван: выборы старейшин".