Жители Еревана обозначили основные задачи нового Совета старейшин

23 сентября 2018, 23:19

Плохая организация работы общественного транспорта, удручающее состояние дорог, беспорядочная застройка и отсутствие нормальной системы вывоза мусора являются главными проблемами армянской столицы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. По мнению ереванцев, на повестке дня нового Совета старейшин в первую очередь должны стоять именно эти вопросы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ереване прошли выборы в Совет старейшин. Явка на выборах в Совет старейшин Еревана, по предварительным данным, составила 43,65%. На 65 мандатов претендуют 982 кандидата от 12 политических сил. Высокие шансы победить на выборах в Совет старейшин Еревана имеет блок Никола Пашиняна "Мой шаг", а также партия "Процветающая Армения" и блок "Луйс", отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

По мнению жительницы столицы Лусине Гагриян, Ереван очень неудобен для детей. По ее словам, будущий Совет старейшин и будущий мэр должны особое внимание уделить этой проблеме.

Ереван очень неудобен для детей

"Я не знаю, куда повести своего ребенка, чтоб он поиграл - во дворе нет игровой площадки. Половина нашего двора – это гаражи, другая половина – стоянка для машин. Это серьезная проблема, которая, такое впечатление, что никого до сих пор не волновала", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Лусине Гагриян.

Кроме этого, по ее словам, особо остро стоит вопрос детских садиков, которых не хватает. "Государственные садики безнадежно переполнены. Мне лично во всех государственных детсадах нашего района сказали, что в этом году не было приема детей из-за переполненности. В следующем году, как сказали директора, будет похожая ситуация, и мне лучше обратиться в частные учреждения. А частные учреждения стоят так дорого, что невольно думаешь, стоит ли вообще выходить на работу, все равно полученную зарплату надо будет отдавать в садик", - отметила жительница Еревана.

Мнацакан Бабаян считает одним из важных проблем Еревана нехватку зеленых зон. По его словам, редко имеющиеся парки можно считать зеленой зоной.

Эти территории просто называются парками, на самом деле там очень неухоженно

"Эти территории просто называются парками, на самом деле, там очень неухожено, соответственно, нет нормального газона, грязно, нет никакого благоустройства», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Состояние дорог и общественного транспорта беспокоит ереванцев

Другой житель Еревана Виген Сардарян подчеркнул проблему дорог. По его словам, покрытия дорог находятся "в ужасном состоянии", особенно на периферии.

"Канализационные люки расположены ниже уровня асфальта, и по городу водителям приходится ездить, объезжая эти люки, кроме того, и ямы, которые рабочие не засыпают щебнем после проведенных ими дорожных работ", - отметил Сардарян, добавив, что ситуация усугубляется особенно в тех частях города, где нет нормального освещения.

Проблему транспорта выделил и житель Еревана Артур Дарбинян. По его словам, "транспорт – это лицо города", с него местные органы и должны начать благоустройство столицы.

По транспорту можно судить о людях, которые руководят столицей. В нашем случае состояние транспорта позорное

"По транспорту можно судить о людях, которые руководят столицей. В нашем случае, к нашему всеобщему сожалению, состояние столичного транспорта настолько позорное, что слов не могу найти. В какой-то степени мы можем понять, когда говорят об отсутствии средств для увеличения станций метро и расширения этой сети. Ну, хорошо, а какие причины вы можете привести в оправдание ужасно грязных городских разваливающихся маршруток? Как можно вообще давать лицензии компаниям с таким автопарком?" - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Дарбинян.

По его мнению, это говорит о халатном отношении городских властей к собственному городу и к его жителям, которые, "рискуя своей жизнью, пользуются такими транспортными средствами".

Жительница Еревана Этери Айвазян считает, что в столице очень много незаконных строений, особенно на периферии.

"Незаконное строительство повсеместно – на тротуарах, в непосредственной близости от зданий, и эти строения вообще вне всякой логики, они закрывают естественный дневной свет людям, живущим на нижних этажах", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Этери Айвазян.

По ее словам, аналогичная ситуация и в центре города: "Кто где хочет строит высотные здания, и эти здания, порой, строятся почти на проезжей части".

Кто где хочет, там и строит высотные здания. Порой, почти на проезжей части

"Город вообще не имеет колорита. Городские власти, прежде чем давать разрешение на то или иное строительство, должны изучить местность, изучить безопасность этой местности и учесть все возможные и невозможные нюансы", - отметила жительница Еревана.

Жители Еревана указали на проблемы вывоза мусора

Кроме этого, по ее словам, в Ереване большая проблема с чистотой. Айвазян считает, что услугу вывоза мусора в столице должна предоставлять не одна компания, а несколько, чтобы обеспечить конкурентоспособность. А жители Еревана, по ее мнению, должны иметь возможность выбирать и менять компанию, если она не выполняет свои обязанности должным образом.

"А еще лучше, чтобы каждый административный район имел соответствующую технику, чтобы они сами организовали все работы, чтобы каждая администрация была ответственна за свой район", - заключила Этери Айвазян.

По словам жительницы Еревана Лилит Давидян, в выходные дни городской транспорт плохо работает: автобусы и маршрутные такси просто не выходят на рейсы, что создает большие проблемы для передвижения по городу.

"Это можно регулировать нормальным графиком, чтобы водители имели свободный день и бесперебойно обеспечивали перевозку пассажиров в городе. Но это полбеды, у нас маршрутные такси в убогом состоянии, и вот это самое транспортное средство перевозит всегда вдвое больше людей", - отметила Давидян, добавив, что это одна из самых актуальных проблем Еревана.

Женщина также заявила корреспонденту "Кавказского узла", что в любой сфере нужно исключить коррупцию и поставить управление города на высший уровень, тогда проблемы найдут свои решения.

Я хочу иметь возможность добираться на работу по-человечески, пусть стоя, но не на одной ноге

Транспортом недовольна в Ереване и другая жительница столицы Лусине Мкртумян. По ее словам, помимо состояния транспорта проблема заключается в его нехватке и неправильном распределении.

"Утром уже в 08.00 ни в одно транспортное средство не залезешь, если едешь не с конечной остановки. Я хочу иметь возможность добираться на работу по-человечески, пусть стоя, но не на одной ноге и не скрюченной", - отметила Мкртумян.

Другой проблемой она назвала проблему вывоза мусора в городе, но при этом отказалась комментировать ситуацию, а лишь показала корреспонденту "Кавказского узла" фотографию, которая, по ее мнению, "говорит сама за себя".

Ситуация с мусором беспокоит и других опрошенных "Кавказским узлом" жителей Еревана.

Левон Карамян также считает, что в этом вопросе "все слова излишни". Карамян тоже показал корреспонденту "Кавказского узла" фотографию, сделанную близ его дома.

Сюзи Артелян считает, что на данный момент важнейшие проблемы Еревана – мусор, транспорт и внешний облик города.

"Выходишь в город погулять, подышать свежим воздухом, но на каждом шагу встречаешь переполненные мусором баки и зловоние", - отметила Артелян.

Выходишь подышать свежим воздухом, но на каждом шагу переполненные мусором баки и зловоние

Она добавила, что городской транспорт в состоянии, которое желает быть лучше. "На работу стало невозможно доехать вовремя, а в выходные дни и вовсе не стоит надеяться на общественный транспорт, иначе часами останешься стоять на остановке", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Совет старейшин, по мнению жителя Еревана Тиграна Саргсяна, должен контролировать деятельность мэра города, чтобы эффективное управление было обеспечено.

"Я думаю, вся проблема Еревана в том, что мы выбираем не совсем хороших управленцев. Градоначальник должен быть хорошим управленцем, и не важно, он художник, архитектор, юрист или врач. Главное – чтобы он понимал толк в менеджменте", - отметил житель Еревана Ваге Манасян.

Новости, связанные с выборами в столице Армении, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван: выборы старейшин".