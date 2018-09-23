Родные Юнуса Абдурахманова пожаловались на бедственное положение семьи

23 сентября 2018, 17:10

Житель Дагестана Юнус Абдурахманов, обвиненный в незаконном обороте оружия, до задержания обеспечивал жену с двумя детьми и тяжелобольного отца. Домашний арест и запрет на работу поставил его семью в трудное материальное положение, сообщили родственники Абдурахманова.

Как информировал "Кавказский узел", Юнус Абдурахманов находится под домашним арестом с 24 мая, суд 19 сентября продлил срок его домашнего ареста на месяц. Защита довольна мерой пресечения, так как домашний арест позволяет Абдурахманову получать медицинскую помощь после перенесенных пыток. Семья Абдурахманова, вместе с тем, испытывает финансовую нужду, так как суд не разрешил ему работать.

Родные Абдурахманова утверждают, что и гранату, и патроны ему подбросили при задержании в Махачкале, после чего мужчину подвергли пыткам, заставляя оговорить себя. Кроме того, по версии близких, до задержания друг Абдурахманова оговорил его под пытками.

Мера пресечения в виде домашнего ареста не имеет четких регламентов, определяющих те или иные ограничения: суд определяет ограничительные меры индивидуально в каждом случае, сообщил адвокат Абдурахманова Мурад Маллаев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам защитника, в ряде случаев суд может разрешить обвиняемому работать. На заседании 19 июля Абдурахманов попросил суд разрешить ему работать, однако суд ему в этом отказал. На последнем заседании защита предоставила суду информацию об обстоятельствах, в которых находится судья Абдурахманова, однако учел ли суд эти обстоятельства при наложении ограничительных мер, пока неизвестно - постановление суда адвокат еще не получил.

Проверочные мероприятия по заявлению о применении пыток в Абдурахманову до сих пор не проводились, хотя доследственную проверку сотрудники Следкома назначали, сообщила второй адвокат Абдурахманова Тамила Багомедова корреспонденту "Кавказского узла".

Юнус Абдурахманов был единственным кормильцем в семье, обеспечивая жену, двоих детей и своего отца, перенесшего инсульт, рассказал родственник Абдурахманова Магомед. Родственники пытаются помогать семье Юнуса по мере своих возможностей, однако его жене пришлось, несмотря на наличие двух детей-дошкольников, выйти на работу, сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Юнус Абдурахманов выполнял дорожные работы на сдельной основе и его заработок покрывал финансовые потребности семьи, пояснила супруга Абдурахманова. В связи с домашним арестом мужа и его запретом на работу она устроилась на работу официанткой, детей в дневное время приходится отдавать в реабилитационный центр, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, ее заработка семье не хватает. Отец Абдурахманова, который перенес инсульт, из-за финансовых трудностей отказался от назначенных врачами лекарств, хотя должен был принимать их постоянно.

"Были лекарства, которые нужно принимать, но так как возможности нет их покупать, он их оставил", - сообщила она. Когда Юнус Абдурахманов имел возможность работать, вся семья ни в чем не нуждалась, добавила женщина.

Небольшую финансовую помощь семье оказывает мать жены Абдурахманова: ежемесячно она отправляет 2-3 тысячи рублей из своей пенсии дочери. "Я получаю минимальную пенсию. Пенсия небольшая, но тем не менее, чем я могу, [помогаю]", - объяснила теща Юнуса Абдурахманова корреспонденту "Кавказского узла".