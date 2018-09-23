Концерты Стаса Михайлова отменены в Дагестане и Чечне

23 сентября 2018, 09:28

Выступления Стаса Михайлова в Махачкале и Грозном перенесены на неизвестный срок. Певец объяснил отмену концертов неисполнением обязательств организаторами.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее российский исполнитель Алексей Узенюк, известный как Элджей, отменил свое выступление в Махачкале, запланированное на 5 октября, объяснив решение просьбой организаторов. Незадолго до этого в Дагестане были отменены концерты Егора Крида и рэпера Doni. Крид планировал выступить в Махачкале 9 сентября, но получил в Instagram большое количество комментариев с угрозами и рекомендациями не приезжать в Дагестан. Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов резко высказался на эту тему, что вызвало ответную реакцию исполнителя и продюсера Тимати. В полемику в соцсетях включились известные спортсмены и глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В связи с неисполнением местными организаторами своих обязательств мы решили перенести концерты Стаса Михайлова в Махачкале и Грозном на более поздний срок. Мы обязательно приедем и выступим для наших зрителей в Дагестане и Чечне", - сообщил 21 сентября на своей странице в Instagram Стас Михайлов. Он извинился перед зрителями и пообещал информировать их о новых датах концертов через соцсети и на своем официальном сайте.

Перенос концертов вызвал недоумение и возмущение его поклонников.

"Лично я уже не пойду, как можно с людьми так поступать... за день отменять концерт", - написал в комментарии пользователь isaeva7410.

"Странно как-то. Либо это синхронизированная халатность в двух республиках одновременно, либо шоу мало кому интересно в этих краях", - написал prikolis.

"Что же они не исполнили? Или это секрет?" - прокомментировал dkrasotula16.

"Да че вам туда ехать? Если они сами захотят - приедут, если нет - их проблемы", - отметил coldshadow666.

"Невелика потеря", - написал ibrashka_91.

В афише на официальном сайте певца на 09.30 мск сегодня информации о датах концертов в этих городах нет.