Суд в Баку отказался счесть девальвацию маната поводом для уступок заемщикам банков

22 сентября 2018, 19:00

Конституционный суд Азербайджана постановил, что падение стоимости маната не является основанием для смягчения условий кредитов, выданных в долларах. Проблема просроченных кредитов носит социальный характер, и к ее решению должны подключиться власти, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские экономисты.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая 2015 года Конституционный суд Азербайджана рассмотрел позицию Центробанка о том, что взятые в долларах ипотечные кредиты должны и выплачиваться в этой валюте, и признал его законным. Суд сослался на положение в Гражданском кодексе, по которому "денежное обязательство в иностранной валюте, подлежащее погашению в Азербайджанской Республике, погашается в манатах, за исключением случаев, когда оговорена оплата в иностранной валюте".

21 февраля 2015 года Центробанк Азербайджана произвел резкую девальвацию и установил официальный курс национальной валюты на уровне 1,05 маната за доллар против 0,78 маната за доллар днем ранее. Местные эксперты тогда спрогнозировали банкротство банков и крах малого бизнеса.

Пленум Конституционного суда Азербайджана 21 сентября после обращения Бакинского апелляционного суда дал толкование статье 422 Гражданского кодекса страны ("Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств"), согласно которой девальвация маната не считается основанием для пересмотра условий кредитов, выданных в иностранной валюте, сообщила пресс-служба Конституционного суда.

Поводом для обращения в Конституционный суд стала апелляционная жалоба жительницы Азербайджана, которая попросила расторгнуть кредитный договор, который она заключила с одним из банков 9 февраля 2015 года. Женщина получила кредит в 102 тысячи долларов под 19 процентов годовых на 48 месяцев, когда курс доллара составлял 0,78 маната. Однако впоследствии курс доллара возрос по отношению к манату, говорится в сообщении Конституционного суда.

По состоянию на 22 сентября, курс доллара составляет 1,7 маната, информирует сайт Центробанка Азербайджана.

Автор жалобы предположила, что девальвация маната является «существенным изменением обстоятельств», ввиду которых, согласно статье 422 ГК Азербайджана, кредитный договор должен быть изменен.

В связи с этим апелляционный суд попросил прояснить вопрос, "можно ли считать девальвацию национальной валюты «существенным изменением обстоятельств» в отношении кредитных долгов". Также запрашивалось толкование возможности распространения «существенного изменения обстоятельств» на кредитные отношения и порядок регулирования их последствий.

Пленум Конституционного суда постановил, что «изменение курса... маната в отношении иностранных валют не считается для сторон неожиданностью». По мнению суда, «заемщик, получая кредит в иностранной валюте, добровольно берет на себя риски, и потому изменение курса маната не может расцениваться как существенное изменение обстоятельств».

Согласно сообщению Конституционного суда, девальвация маната не может служить основанием для расторжения кредитных договоров или пересмотру их условий, и решение пленума окончательно, передал корреспондент "Кавказского узла".

Джафарли раскритиковал решение Конституционного суда

Решение пленума Конституционного суда подверг критике экономический эксперт, исполнительный секретарь партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли.

Заемщики не могли предвидеть резкую девальвацию, и обесценивание маната застало их врасплох, пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Манат [с 20 февраля 2015 года] более чем в два раза потерял свою стоимость, а Конституционный суд утверждает, что это "несущественное изменение обстоятельств". Не выдерживает никакой критики и утверждение о том, что девальвация не была неожиданностью. Конечно, для специалистов это (изменение курса валюты) было ожидаемым. Но для людей, не знакомых с этой сферой, это могло быть неожиданностью. Тем более, что до девальвации все официальные лица убеждали, что манат не обесценится и оснований для беспокойства нет", - сказал Натиг Джафарли.

Власти, перекладывая на плечи людей проблему просроченных кредитов, только усугубляют ее, предположил эксперт.

"В мире, если объем проблемных кредитов становится больше 3%, то это для банков становится стрессом. Сразу ведутся поиски решения проблемы. У нас же проблема не решается. У людей просто нет средств возвращать в два раза возросшие кредитные долги. Банки также один за другим выходят из строя, оказываясь не в состоянии выполнять финансовые обязательства перед государством и своими кредиторами", - сказал Джафарли, уточнив, что за последние три года в стране закрылись около 15 банков.

Последние данные Центрального банка Азербайджана о просроченных кредитах опубликованы по состоянию на 1 февраля 2018 года. На эту дату объем просроченных кредитных задолженностей составлял 1695,9 миллионов манатов, рост с начала года составил 69,2 миллиона манатов (4,25%). Доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле банков страны составляла 1 февраля 14,5%, информирует сайт банка. По данным на 1 августа, сумма просроченных кредитов составила в Азербайджане 1782,1 миллиона манатов, увеличившись с начала года на 9,55%, сообщило 7 сентября издание AZE.az.

Байрамов предложил властям и банкирам помочь заемщикам

Проблема просроченных кредитов является не только финансовой, но и социальной, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов.

По его данным, общее число заемщиков банков составляет 2,5 миллиона, и значительная их часть имеет просроченные долги. Уточнить примерное количество этих заемщиков Вугар Байрамов отказался.

Выходом из ситуации может стать распределение сумм просроченных кредитов между заемщиками, кредиторами и государством, считает эксперт.

Например, если человек получил до девальвации кредит на 10 тысяч долларов, то в манатах это составляло 7800, по нынешнему курсу объем этого кредита возрос до 17 тысяч манатов. Образовавшуюся разницу в 9200 манатов и надо поделить на три равные части, пояснил Байрамов.

"Это облегчит решение проблемы. Выплачивать только треть суммы возросшего долга гражданам, конечно, будет легче. Издержки банков также сократятся, если треть долга будут погашать граждане, а треть государство. С учетом общего объема проблемных кредитов в 1,7-1,8 миллиарда манатов, государство оплатит около 600 миллионов манатов, зато оно поможет оздоровлению банковского сектора. Этот шаг будет носить и социальный характер, поскольку смягчит долговую нагрузку заемщиков", - сказал Байрамов.

Банки увеличивают проблемным заемщикам сроки возврата кредитов

Банкам невыгодно брать на себя дополнительные расходы по выданным кредитам, потому что сами банки возвращали депозиты под тем же процентом, что и занимали у вкладчиков, прокомментировал сегодня идею Вугара Байрамова советник руководителя одного из азербайджанских банков.

"То есть несмотря на потери, на несвоевременное получение кредитов от заемщиков, свои обязательства перед вкладчиками они (банки) выполняли в полной мере", - пояснил он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

Многие банки, хоть и не уменьшили суммы, по которым заемщики должны возвращать долларовые кредиты, вместе с тем пошли им на уступки, увеличив время выплат. Например, если раньше заемщик должен был вернуть кредит в течение трех лет, то теперь ему продлевают срок возврата кредита, в зависимости от его суммы, на 1-2 года, пояснил банкир.

По его словам, банки идут на уступки заемщику, если он не уклоняется злостно от уплаты долга, и увеличивают рассрочку, не накладывая арест на заложенное имущество.